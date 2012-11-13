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Kocasinan'dan Akaryakıt İhalesi

Kocasinan Belediyesi 2013 yılında yapacağı hizmetlerde kullanmak üzere akaryakıt ihalesi yaptı. Muhammen bedeli 8,7 milyon lira olan ihaleye 4 firma katıldı.

Kocasinan'dan Akaryakıt İhalesi
Hinterlandın genişlemesine paralel olarak belediye hizmetlerinin hızının arttığını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,“ Hayatı kolaylaştırmak, yaşanabilir bir şehir sunmak için yapılan hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan ana maddelerden biri de akaryakıttır. Belediye sınırlarımız genişleyip sorumluluk alanımız arttığı gibi araç filomuzu da sürekli yenileyip sayısını artırıyoruz. 2013 yılında yapılacak hizmetler için kullanılacak; motorin, benzin, gaz yağı ve kalorifer yakıtı gibi akaryakıt ürünlerinin alımı için ihale yaptık. İhaleye; Güneş Petrol, Çavdarlar Petrol, Say-Alçı Akaryakıt ve Sompet Petrol isimli 4 firma katıldı” dedi.
Başkan Bekir Yıldız, 50 bin lt 95 oktan benzin, 500 bin litre (euro) dizel, 1 milyon 850 bin lt pro dizel, 10 bin kg kalorifer yakıtı, bin 500 litre gaz yağı ve madeni yağlar için ihale yapıldığını belirtti.
İhale Komisyonu Başkanı Mustafa Haspaylan, ihaleye Çavdarlar-Belsin Petrol, Güneş Petrol, Say-Alçı Akaryakıt, Sompet Petrol isimli firmaların katıldığını, ihaleyi kazanan firmanın söz konusu akaryakıt ürünlerini 1.1.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında belediyeye istediği miktarda teslim edeceğini vurguladı. Haspaylan, ihale komisyonunun, firmaların belgelerini inceledikten sonra 15 gün içinde ihale sonuçlarını açıklayacağını kaydetti.
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