Kocasinan'dan İstanbul'daki Kayserililere Destek

İstanbul’daki Kayserililerin kurduğu 46 dernekten oluşan Tümkayder Genel Başkanı Fatih Doğan, yönetim kurulu üyeleri Samet Koç, Yusuf Zengin ve Burhan Topuz'la Başkan Bekir Yıldız’ı makamında ziyaret ederek,"Siz Kayseri'nin olduğu gibi İstanbul'da yaşayan Kayserililerin de Bekir Ağabeyisiniz. İstanbul'dakiler de sizi Ağabey olarak görüyor" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Bekir Yıldız,” Allah muvaffak etsin gayet güzel işler yapıyorsunuz. Yönteminiz yardımlaşmayı ve dayanışmayı ön plana çıkarıyor. Esasta bir merkez, Kayserililer için bir uğrak yeri yapın. Oraya gitsin gelsin, selam versin, ahbabını arkadaşını görsün. 15-20 bin metrekarelik uygun bir arsa teminiyle bir kültür sitesi yapılsın. Spor ve konferans salonu, misafirhane gibi şeyler de olsun. Kayserili Kayseri'den veya Ankara'dan buraya geldiği zaman bir tanıdığını bulabileceği fikrine sahip olsun. En rahat orda toplanır, buluşur, her etkinliği yapabilirsin. Çok da pratik olur. Kayserililer etki ve varlık açısından, İstanbul'daki lobilisi itibarıyla şanslı illerden biridir. Eksilerimizi görüp hüzünlenmeyin çünkü İstanbul'daki Kayserililerin artıları çok daha fazladır. Kayseri'de ya da İstanbul'da bir ihtiyacınız olursa başımızı açar koşarız. Bizi de bir üyeniz olarak kabul edin " dedi.

Fatih Doğan da yaptığı konuşmada," İstanbul'daki Kayserilileri birleştirme çalışmalarımız çok iyi seviyeye geldi. 46 dernek bir hareket ediyor. Futbol organizasyonu, Ramazan etkinlikleri, Çanakkale Gezisi, Mantı Festivali yaptık. 2 Haziran 2013'te yine Mantı Festivaliyle 15 bin kişiye Kayseri Mantısı dağıtacağız. Siz hem Kayseri'nin hem de İstanbul'daki Kayserililerin ağabeyisiniz, sizin İstanbul'a gönderdiğiniz selamınız zaten birçok konuda bizim önümüzü açıyor bize önderlik etmeniz, manevi desteğiniz bizim için çok önemli, teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu