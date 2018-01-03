Kocasinan’dan modern taksi durakları 

2017 yılında 10 taksi durağını yenileyerek daha modern bir hale getirdiklerini hatırlatan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni yılda da bu çalışmalara devam edecekleri müjdesini verdi.

Çevre düzenlemesi yapılan ve ortalama 15 metrekareden oluşan taksi duraklarının içinde; dinlenme alanı, mutfak dolabı, lavabo gibi bölümler bulunuyor. Bu çerçevede Fuzuli Caddesi, Billur Caddesi, Erkilet Bulvarı, Alsancak Mahallesi, Hastane Caddesi, Serçeönü Mahallesi ve Mimarsinan Mahallesi’nde 10 adet taksi durağı modernize edildi.







Yenilenen duraklardaki malzeme ve işçiliğin de birinci kalitede olduğuna vurgu yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yeni Kocasinan’ı hazırlarken, vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti veren taksi duraklarını da daha modern ve daha estetik bir görünüme kavuşturuyoruz. Bu yapılarda yanmaz özelliği ve ısı yalıtım oranı yüksek olması nedeniyle tercih edilen taşyünü mantolama kullanılmıştır. İç cephesinde kompakt laminat sistemiyle ekstra hijyen sağlamaktadır. Taksi durağının dış cephesinde de sağlık için tercih edilen ve şık görüntü sağlayan alüminyum kompakt laminat da daha dayanıklı ürün niteliği taşımaktadır. Yenilediğimiz taksi duraklarıyla taksici esnafımız daha sağlıklı bir ortamda vatandaşa daha kaliteli hizmet veriyor. Yapılan hizmetler esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.







Taksici esnafı ve vatandaşlar ise yapılan çalışmadan son derece memnun kaldıklarını vurgulayarak, böyle bir hizmeti sunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

İHA