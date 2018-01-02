Kocasinan’dan yeşil alan rekoru

İlçe genelinde parklardaki yeşil alanları 1 milyon 526 bin 745 metrekare alana ulaştıran Kocasinan Belediyesi, mevcut parkları ise son teknolojiyle üretilmiş oyun grupları, kamelyalar ve spor aletleriyle donatarak daha fonksiyonel hale getirdi.













‘Daha Yeşil Kocasinan’ için 2017 yılı içerisinde 85 adet yeni park yapımına başlandığını ve mevcut parklarında yenilendiğini ifada eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik.







Ayrıca 2017 yılı içerisinde 85 adet yeni park yapımına başladık ve yarısından fazlasını vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bitki ve çiçek çeşidiyle farklı bir tasarıma sahip yeni ve fonksiyonlu parklar yaparken; bir yandan da Türkiye’ye örnek teşkil eden teknoloji parklar yapıyoruz. Ayrıca çiftçilere alternatif ürün çeşidi sunmak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için 10 bin metrekare alan üzerinde tıbbı ve aromatik bitkilerinden oluşan 46 bin fidan diktik.







Özellikle ağaç dikim sezonuyla birlikte her hafta farklı kesimlerle 100 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Daha yeşil bir Kocasinan için mevsimine göre; lale soğan, petunya, vinca, menekşe ve kasımpatı gibi çiçeklerin ekimi gerçekleştirildi. Parklarımızda engellilere yönelik olarak ise mevcut büyük parkları ile yeni parklarda engelsiz oyun grupları ve şarj istasyonu konuldu. Görme engelliler içinde yönlendirici yürüyüş parkurları yapıldı.







Parklarımız 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak istedik. Bütün gayretimiz, çabamız, hemşehrilerimizin çocuklarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan çalışmaları sonucunda Kocasinan’ın yeşil dokusunu dünya normlarının üzerine çıkarttıklarını sözlerine ekledi.

İHA