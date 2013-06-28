KOCASİNAN’IN YENİ ATÖLYESİ 6 AY İÇİNDE HAZIR

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yeni atölyenin inşaatının süratle devam ettiğini inşaatın hızla yükseldiğini söyledi.

Ziya Gökalp'te konutlar ve sanayi arasında kalan atölyeyi Oruç Reis Mahallesi'nde Kuzey Çevre Yolun kenarına taşıyacaklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,"Atölyemiz konutların ortasında kalınca ağır iş makinelerinin hareketi ve çalışması sorun oluşturdu. Atölyeyi taşımak için hazırlık yapıp yeni atölyenin yerini bulup temelini attık. Yeni atölye inşaatımız hızla devam ediyor, yapı her gün biraz daha yükseliyor" dedi.

Başkan Bekir Yıldız, Yeni atölyenin Oruç Reis Mahallesi'nde Mobilya Kent ile Karpuzatan Pastırma-Sucuk Üretim Tesisleri arasında yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alana yapıldığını hatırlatarak, "Yaklaşık maliyeti 4,6 milyon lira olan yeni atölyenin yapım ihalesini gerçekleştirdik. 3,4 milyon liraya yapılacak atölye için müteahhide yer teslimi yaptık. 180 iş günü içinde yeni atölyemiz İnşallah tamamlanacak. Çalışmalar son sürat devam ediyor. İhale kapsamında atölye binası, kaporta-kaynak-boyahane, ambarlar, hizmet binası, hangarlar, yıkama-yağlama kompleksleri aynen taşınacak. Personel için sosyal tesisler ve bahçe duvarı yapılacak. İki tane 15'er tonluk, bir de 5 tonluk asma tavan vinci yeni yapılan yere taşınacak” şeklinde bilgiler verdi.