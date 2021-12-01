KÖKSAL : YATIRIM, ÜRETİM VE İSTİHDAM ODAKLI EKONOMİ MODELİNİ DESTEKLİYORUZ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.



Yaklaşık 20 gün önce geçirmiş olduğu ameliyat nedeniyle Başkan Ömer Gülsoy, Meclis toplantısına katılamadı. Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, konuşmasında Başkan Gülsoy’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda ay için yapılan faaliyetler oy birliği kabul edildi. Meclis toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, sözlerine Başkan Gülsoy’un son durumu hakkında bilgilendirme bulunarak başladı. Köksal, “Başkanımızın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu paylaşmak istiyorum. Buradan bir kez daha değerli başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, biran önce kendilerini aramızda görmek istiyoruz.” İfadelerini kullandı.



“GELİŞMELERİ MANİDAR, KUR ATAKLARINI MANİPÜLATİF BULUYORUZ”



Türkiye’de son dönemde yaşanan kur hareketliliği konusuna dikkat çeken Başkan Yardımcısı Köksal, “Mevcut kur seviyesini sadece merkez bankamızın uyguladığı para politikaları ile izah edebilmek mümkün değildir. Türkiye ekonomisi faiz ve döviz kuru gibi iki parametrenin kıskacına sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve büyük bir ekonomidir. Bizler Türkiye’nin potansiyeline güveniyoruz. Yatırım, üretim ve istihdam odaklı ekonomi modelini destekliyoruz. Dünya ihracatının %1’ine ulaştığımız, ihracatın ithalatı karşılama oranının %90’ları geçtiği bu dönemde gelişmeleri manidar, kur ataklarını manipülatif buluyoruz. Döviz kuru üzerinden, bağımsız dış politika ve kendi kendine yetebilen ülke olma gayretimizin cezalandırılmasına müsaade etmeyeceğiz.” dedi.



“İŞ DÜNYASI OLARAK KÜRESEL FIRSATLARA ODAKLANMALIYIZ”



Pandemi sonrası en iyi çıkışı yapacak ülke olacaklarına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Köksal, bu süreçte hükümet, özel sektör ve halk el ele vererek çalışmaları, iş dünyası olarak küresel fırsatlara odaklanmaları ve enerjilerini işlerine vermeleri gerektiğini kaydetti.



“ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLMALI”



Asgari ücret ile ilgili de açıklamalarda bulunan Köksal, “Çalışanlarımızın daha iyi maddi koşullarda hayatlarını en iyi şekilde sürdürmeleri, yaşam standartlarını insani şekilde devam ettirmeleri, alım güçlerinin yükselmesi bizleri de memnun eder. Bu bağlamda asgari ücret zammının mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda Asgari ücret üzerindeki vergi yükleri kaldırılmalı, Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmelidir. Bu anlamda İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, işverene yansıyan toplam maliyetlerde düşürülmelidir.” diye konuştu.



“KTO ENERJİ MALİYETİNİ KARŞILAMAK İÇİN ÇATIYA GES KURDU”



Sürdürülebilir ve temiz enerji için KTO Hizmet Binasının çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurduklarını ifade eden Köksal, çatımızda çalışmalar sürüyor. En kısa sürede hayata geçireceğiz. Odamızdaki Enerji maliyetinin ortadan kaldırılması için bu proje hayata geçirmek istedik. Kurulan bu santral sayesinde enerji maliyetimizi sıfırlayacağız. 5 yıl içerisinde kurmuş olduğumuz bu santral kendini amorti edecek.” İfadelerini kullandı.

