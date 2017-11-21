KÖLELİK SÖZLEŞMESİ  

Par Temizlik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Turizm Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1995 yılından bu yana Kayseri’de temizlik, güvenlik ve veri hazırlama branşlarında çeşitli kamu kurumlarında taşeron firma olarak hizmet veriyor.Binlerce kişinin ekmek kapısı olan PAR Grup’un Tıp Fakültesi’nde görev yapan yaklaşık 1200 çalışana zorla sözleşme imzalattırdığı iddia edilirken, şirketin olası bir iflas durumunda hak sahiplerine herhangi bir ücret ödememek için böyle bir yola başvurduğu konuşuluyor.Aldığımız bilgilere göre şirket yetkilileri, çalışanlarını hazırlanan sözleşmeyi imzalamamaları halinde farklı ve daha zor bölümlere geçirmekle tehdit ederek yıldırma politikası da (mobbing) uyguluyor.Bu çağdışı sözleşme hakkında görüştüğümüz bazı hukukçular “Bu duruma suç bile denilemez. Çünkü bir insanlık ayıbı. Bu sözleşme ne iş hukukuna, ne tüketici hukukuna, ne evrensel insan haklarına, ne de Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uymayan bir kölelik sözleşmesidir. Bu konudan üniversite yönetiminin haberi varsa göz yumduğu için vahim, haberi olmaması ise çok daha vahim.” dediler.Bu dayatmalar konusunda Erciyes Üniversitesi yönetiminin ve işçilerin bağlı oldukları sendikanın ne düşündüğü de çalışanlar ve kamuoyu tarafından merak ediliyor.