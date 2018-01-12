Kolunda Erdoğan'ın cebinde Bahçeli'nin saati AK Partili o isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ittifak konusunda anlaşmaya varması, AK Parti-MH P kulislerinde olumlu karşılandı. Vekiller ittifakın olumlu yanlarını vurgulamaya özen gösterirken, en ilginç çıkış AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan geldi. Cebinde Bahçeli’nin 40. yıl için tasarlayıp hediye ettiği bozkurtlu köstekli saat, kolunda da Erdoğan imzalı saati taşıyan Elitaş, “Biz ittifaka daha önceden girdik” diye espri yaptı.

VEKİLLERE AÇIKLAMA UYARISI: Habertürk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilleri MHP ile mutabakatı bozabilecek açıklamalardan uzak durmaları konusunda uyardı, “Nasıl MHP’de Bahçeli bir açıklama yapınca milletvekili ve yöneticiler onun tersine konuşmuyor, bizde de konuşacak ilgili arkadaşlar benim açıklamalarımı alsınlar, baksınlar, ona göre konuşsunlar” dedi. (internethaber.com)