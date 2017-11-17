KOMÜNİSTLERİN BÜNYAN MERAKI

Prof. Dr. Mehmet Şahin’in hazırladığı kitapta 1940’lı yıllar için “Türkiye’deki komünistler o tarihlerde Bünyan’a meraklıydılar” deniliyor. Eserin 160 ve 161. sayfalarında “Komünistlerin Bünyan merakı” ve bunun sebebi ise şöyle anlatılıyor;





“Truman Doktrini çerçevesinde Amerikan Marshall yardımlarının başladığı 1940’lı yılların sonunda, bir kış günü, Kayseri'ye Amerikan İktisadî İşbirliği Teşkilatı Türkiye İcra Komitesi Başkanı Russell Dorr ve eşi geldi, bir-iki gün bizde misafir oldular, etrafı gezdiler. O tarihte ailemizde İngilizce bilen kimse yoktu. Akraba Hayri Beyin kızı Sabahat Hanım ile evli ve uzun süre Amerika'da kalmış olan Ahmet Germirli'yi bize çağırdık, konuşmaları o tercüme etti. Babam Amerikan yardımından Kayseri'nin sanayileşmesine katkı sağlamak için çabalıyordu.







Aynı günlerde Sabiha ve Zekeriya Sertel'in kızı Yıldız Sertel de bize misafir geldi. Onunla ben meşgul oldum. Kayseri'yi ve Bünyan'ı gezdirdim. Malûm olduğu üzere Sertel ailesi komünist idi. Her ne hikmetse Türkiye'deki komünistler o tarihlerde Bünyan'a meraklıydılar. Orada galiba zengin-fakir ayrımı fazlaydı, “Aşağı Mahalle-Yukarı Mahalle, avam-havas” gibi ayırımlar vardı. İlgileri belki de buradan kaynaklanıyordu ve sık sık gelip inceleme yapıyorlardı.



Bir gün bizim evde yemekte Russell Dorr ile Dorr ile Yıldız Sertel konuşmaya başladılar. İngilizce konuştukları için ne dediklerini biz anlamıyoruz tabii. Germirli Ahmet Bey babama dönüp “Yahu Arif abi bu kız Amerikalıya, komünizm, kapitalizm, emperyalizm, sömürü vesaire gibi şeyler söyleyip duruyor, aman misafire karşı ayıp olmasın sonra” dedi Bunun üzerine babam Yıldız Sertel’i “kızım bu zat burada bizim misafirimiz, lütfen bir tatsızlık çıkmasın, ayıp olur” diye uyarmak zorunda kaldı.”



(Kayseri Gündem)



