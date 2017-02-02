Konaç, anayasa değişikliğini anlatacak Kayseri Barosu eski Başkanı Av. Fevzi Konaç Kayseri küçük Millet Meclisi (KkMM) şubat ayı buluşmasına konuşmacı olarak katılacak. Meclisin il temsilcisi Adnan Evsen’in moderatörlüğünde yapılacak olan program cumartesi günü saat:13.30’da Kocasinan Belediyesi Konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Kayseri küçük Millet Meclisi İl Temsilcisi Adnan Evsen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Önyargıların giremediği, aracısız ve sansürsüz konuşmaların sürekli olduğu, ülke gündeminde en çok konuşulan konuları gündemine alan Kayseri küçük Millet Meclisinin 2017 yılının ikinci buluşması olan Şubat ayı buluşması 04 Şubat 2017 tarihinde Cumartesi günü saat 13.30 da Kocasinan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır.” dedi.



Programın Moderatörlüğünü de yapan Adnan Evsen, Kayseri küçük Millet Meclisi Şubat ayı buluşmasında, genel gündem tartışılacağını söyledi.

Evsen, sözlerini şöyle sürdürdü, “Ocak ayı buluşmasında Türkiye küçük Millet Meclislerinin ülke gündemi ile ilgili olarak üzerinde en çok tartışılan ve ülke gündeminin bir numarasına oturan terör ve güvenlik konusu tartışılmıştı. Yapılan tartışmalardan sonra ortak payda raporları oluşturulmuştur. Bahse konu ortak kanaat 4 Şubat tarihli buluşmamızda daha geniş bir şekilde katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Türkiye küçük Millet Meclisleri (TkMM) Şubat ayı buluşmasında “Anayasa Değişikliği-1” paketi tartışılacaktır. Değişiklik paketi dikkatlice incelendiğinde ilk sekiz maddesinin "yürütme” ile ilgili diğer maddelerin ise "yasama ve yargı” ile ilgili olduğu görülecektir. Kayseri küçük Millet Meclisi Şubat ayı buluşmasında ağırlıklı olarak “yürütme” ile ilgili anayasa maddelerini tartışacağız. “Yasama ve Yargı” maddeleri ise Mart ayı buluşmasında tartışılacaktır.

Yaklaşık yüz yıllık Türkiye Cumhuriyeti yönetim biçiminde ilk defa yönetim şekli ile ilgili anaysa değişikliği referanduma sunuluyor. Vatandaşa sunulan bu mektubun kabul görmesi halinde ilk yapılacak seçimlerden sonra yeni bir yönetim tarzı ile tanışmış olacağız.

Şubat ayı buluşmasının özel konuğu ise Kayseri Barosu eski Başkanı Av. Fevzi Konaç beyefendi olacaktır.”



Haber: Tunahan Kaya

