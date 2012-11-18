Konservatuara Görkemli Açılış

Çok sayıda belediye yöneticisi, vatandaş ve öğrencinin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, alt ve üstyapısını gidermiş bir şehir olarak kültür sanat etkinliklerini daha istekli ve heyecanlı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şehirler de canlı organizmalardır. Onlarında bir ruhu var ve bakıma ihtiyaçları var. Şehirlerin de güçlü oldukları zamanlar olduğu gibi geri kaldıkları, zayıfladıkları dönemler de oluyor. Tarihe baktığımızda Kayseri'nin de M.Ö. nüfusunun 400 binlere çıktığı, krallıklara başkentlik yaptığı şaşalı dönemleri de olmuş geri kaldığı dönemleri de olmuş. 1900'lü yılların başına geldiğimizde şehrimizin nüfusunun 30-35 binlere düştüğünü, üretimin olmadığını, hareketin bereketin olmadığını görüyoruz. 1950'lere geldiğimizde Kayserinin yetiştirdiği önemli sanatkarlardan Ahmet Evintan Erciyes Gazetesi'nde yazdığı yazıda şehrin çok perişan halde olduğunu belirtmiş ve şehrin kaderini değiştirecek bir Allah'ın kulu yok mu diye yazmış. Yani bundan 50 sene kadar önce de şehrimizin durumu böyle. Şükür Allah'aki son yıllarda bir atılım, bir gayret var. Yıllardır sizlerin bize verdiği görevi omzumuza alıp bu işi yapmaya çalışıyoruz. Yıllarca şehrin altyapısıyla uğraştık. Suyuyla, kanalıyla, arıtma tesisiyle uğraştık. Gecekonduları önlemeye gayret ettik, yeni bölgeler açtık. Dönüşüm projeleriyle eski mahallelerimizi daha doğrusu eski denilince tarihi olamayan barakadan yapılmış, briketten, tuğladan yapılmış o yapıların hepsini temizleyip yepyeni ve imarlı alanların açılmasını sağladık. Sonra şehrin üst tarafında gözümüze çarpabilecek yol gibi, yeşil alan gibi, altgeçitler ve üstgeçitler gibi, kaldırımlar gibi bütün alanlar da müthiş bir gayretin içerisine girdik ve sonuçta ortaya günümüzün modern Kayserisi çıktı" dedi.

Son dönemlerde Kayseri'yi daha da büyütecek ve cazibesini artıracak projeler üzerinde durduklarını ifade eden Başkan Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti: "Kayseri'yi geleceğe taşıyacak, büyütecek, çevrenin merkezi olmasını sağlayacak, yatırımlar peşinde koşuyoruz. Yani eğitim alanında ikinci devlet üniversitesi olan Abdullah Gül Üniversitesiyle uğraşıyoruz. Turizmden nasıl istifade edilir düşüncesiyle Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesini geliştirdik. İnşallah iki sene sonra orada bizi dünyaya açacak bir kapı ortaya çıkacak. Bütün bu kalkınma projeleriyle uğraştığımız gibi bir taraftan da kültür-sanat projelerine ağırlık veriyoruz. Şehrin artık keyfini çıkarma zamanına geldi. Senelerce yollar için, elektrik direkleri için, kabloların aşağıya alınması için, su boruları için, doğalgaz için yıllarca uğraştık. Şimdi işin en keyifli tarafı geldi. Bir taraftan şehrin süslenmesi, peyzajı, bir taraftan da kültür-sanat projeleri. Bunlardan da kısaca bahsedecek olursak; Kayseri Mahallesi inşallah bu yazla birlikte başlıyor. Bundan 50-60 sene önceki Kayserililerin yaşadıkları evleri, yemelerini, içmelerini günümüze yansıtacak bir ortam hazırlıyoruz. Ayrıca sene başından itibaren Kale içine start veriyoruz. Hem arkeoloji müzesi, hem de kültür-sanat projesi orada hayata geçiyor. Bunların yanında müze çalışmaları var. Selçuklu müzesi yapılıyor, arkeoloji müzesi yapılıyor, Kayseri Lisesi'nde Milli Mücadele Müzesi yapılıyor. Cırgalan tarafında 700 bin m² üzerinde Anadolu Harikalar Diyarı isimli eğlence dünyası açılıyor. İşte bunların hepsi Kayserimizde yaşamayı biraz daha keyifli hale getirecek diye düşünüyorum."

Başkan Özhaseki son olarak da Sinema Onay olarak bilinen binanın tadilattan geçirilerek modern bir konservatuar binasına dönüştürüleceğini ayrıca Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi yanındaki 1.300 kişilik salonun da yakın zamanda hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Oktay Durukan da konuşmasında kültür-sanat faaliyetleri ve belediye konservatuarı hakkında bilgiler verdi. Geçen yıl 234 etkinlik düzenlediklerini ve 600 bin kişiye ulaştıklarını ifade eden Daire Başkanı Durukan, 16 farklı brantşa 5 bin kişinin konservatuarda eğitim aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Tasavvuf Müziği koroları tarafından mini konserler verildi. Gecenin sonunda ise tiyatro bölümü öğrencileri tarafından kısa bir skeç sahnelendi.