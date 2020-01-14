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Koordinasyon İl Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri’de gerçekleştirilen yatırımların ve kuruluşlar arası koordinasyonların değerlendirildiği 2020 yılının Birinci Dönem Koordinasyon İl Toplantısı Vali Yardımcısı Zekeriya Güney başkanlığında yapıldı.

Koordinasyon İl Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, ilçe kaymakamları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.




Kayseri’de yapılacak olan toplamda 545 projenin 240 tanesinin tamamlandığını söyleyen Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, “2019 yılı 4. dönem itibariyle, yatırımcı kuruluşlar ve mahalli idareler olarak yapılan çalışmalarla 545 projenin toplam tutarının 7 milyar 601 milyon 345 bin TL olduğu anlaşılmıştır. Projeler için önceki yıllarda 2 milyar 49 milyon 594 bin TL harcama yapıldığı, 2019 için bu projelere toplam 1 milyar 219 milyon 633 bin TL ödenek ayrıldığı görülmüştür. Yıl sonu itibariyle, 959 milyon 588 bin TL harcama yapılarak, yüzde 79 maddi gerçekleşme sağlanmıştır. 2019 yılı 4. Dönem sonu itibariyle bu projelerin 240’ının tamamlandığı, 179’unun devam etmekte olduğu, 13’ünün ihale aşamasına getirildiği, 14’ünün tasviye edildiği ve 91 projenin ise henüz başlamadığı tespit edilmiştir. Başlamayan projelerin, başlamama sebebinin arsa ve ödenek gibi sorunları olduğu görülmüştür” dedi.

Vali Yardımcısı Zekeriya Güney’in konuşmasının ardından diğer kurum yetkilileri, 2019 yılında yapılan çalışmalar ve devam eden çalışmalar hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler. 
 

İHA

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