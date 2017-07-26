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Kör tapalı sebil onarıldı

Çarşıda Cumhuriyet Mahallesi Hunat alt geçidinin girişinde bulunan sebilin 4 musluğundan yalnızca 2’si kör tapa ile kapatıldığı için hizmet veremiyordu. Konuyu gündeme taşımamızın ardında tapalar çıkarılarak yeniden hizmete sunuldu.

Kör tapalı sebil onarıldı

Cumhuriyet Mahallesi Hunat alt geçidinin girişinde bulunan sebilde 4 çeşme olması gerekirken, 2 çeşme hizmet veriyordu. Nedeni ise arızalı olduğu belirtilen 2 çeşmenin yerinden sökülerek kör tapa diye adlandırılan teçhizatla kapatılmasıydı.

Geçtiğimiz yılın yaz aylarında hayırsever iş adamları Hacı Bekir ve Mustafa Kuzucu kardeşler tarafından baştan aşağı yenilenerek modern bir görüntüye kavuşturulan hayrat çeşmesi vatandaştan ve çevre esnaftan tam not almıştı.

Ancak sıcak yaz günlerinin iyiden iyiye yaşandığı şu günlerde sebilde yer alan 4 çeşmeden sadece 2’sinin hizmet veriyor olması tepkilere yol açıyordu. Yetkililer bozuk olan sebilin 2 çeşmesini onarmak yerine kendince kökten çözüm bularak kör tapa yerleştirmişti. Zaman zaman bir hayli yoğunluğun oluştuğu sebilde insanlar dakikalarca sıra bekliyordu.



Sebilin yaklaşık 2 aydır bu şekilde hizmet verdiğini belirten hem çevre esnafı hem de vatandaşlar duruma bir hayli tepki göstermiş biz de bu tepkileri kamuoyu ile paylaşmıştık. Konuyu gündeme getirmemizden kısa bir süre sonra kör tapalar çıkartılarak, musluklar onarıldı.
Kayseri Gündem
 

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