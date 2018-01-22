KORE GAZİSİ AYÇE’YE KAVUŞACAK

Haberimizin ardından Güney Kore Büyükelçiliği, Türkiye Muharip Gaziler Derneğini arayarak Karamustafaoğlu’nun belgelerini istedi. Gelişmelerden dolayı gazetemize teşekkür eden Kore gazisi “sayenizde manevi kızım Ayçe’ye yıllar sonra kavuşma umudu doğdu.” dedi.







Kayserili Gazi astsubay Mehmet Karamustafaoğlu’nun Kore Savaşı’nda çamurun içine saplanmış halde bulduğu ve Ayçe ismini verdiği Koreli kız çocuğuna 5 ay boyunca manevi babalık yaptığını, Türkiye’ye dönüşü sırasında yanında getirmek için çok uğraştığını, fakat gerekli izinleri alamadığı için yanında getiremediğini gazetemizin 5 Aralık 2017 tarihli sayısında çıkan “yeni Ayla Kayseri’den…” başlıklı manşet haberinde dile getirmiştik.

Haberimizin ulusal kanallarda da yayınlanmasından sonra Ankara’daki Güney Kore Büyükelçiliği Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ni arayarak Mehmet Karamustafaoğlu’nun elindeki belgeleri istedi.

Manevi kızı Ayçe’ye yeniden kavuşma umudu bulan Mehmet Karamustafaoğlu, Ayçe’nin fotoğraflarını ve elinde bulunan diğer belgeleri derneğe gönderdi. Gelişmelerden dolayı gazetemize teşekkür eden Kore gazisi “sayenizde manevi kızım Ayçe’ye yıllar sonra kavuşma umudu doğdu.” dedi.

Haber: Tuba Köksal