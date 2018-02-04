Kore gazisinin eşine anlamlı hediye

Merkez Melikgazi ilçesinde yaşayan ve Kore gazisi eşi Recep vefat ettiği için kızıyla yaşamını sürdüren Altın, yaşı nedeniyle yürüyemez hale gelince, dernek yetkililerinden tekerlekli sandalye istedi.

Koltuk değnekleriyle hareket edebilen Altın'a sandalyeyi teslim eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, şehit ve gazilerin emanetine daima sahip çıkacaklarını söyledi.







Altın'ın tekerlekli sandalye ile ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirten Üçkan, şunları belirtti:

"Teyzem bize ihtiyacını duyurunca, biz de duramadık. O bize gazimizin emaneti. Gazimizin emanetine nasıl sahip çıkılması konusunda harekete geçtik.





Dernekte bulunan şehit aileleri ve gazilerimiz anında harekete geçip, 'Teyzemiz hangi alanda ihtiyaç duyuyorsa, bunu yerine getirmeliyiz.' dediler. Kısa süre içerisinde şehit yakınları ve gazi ailelerimiz kendi aralarında birleşip tekerlekli sandalye temin edip, teyzeme ulaşmamı istediler. Bende bugün bu emri yerine getirerek, teyzeme tekerlekli sandalyeyi teslim ediyorum."







Necla Altın da çok duygulandığını aktararak, "Allah yardımda bulunanlardan bin kere razı olsun. Allah eliyle ayağıyla yaşama gücü versin. Afrin'de savaşan askerlere her gün dua ediyorum. Allah selametle dönmeyi nasip etsin." diye konuştu.

AA