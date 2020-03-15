KORONA BAHANE, HIRSIZLIK ŞAHANE!!

Korona virüs olaylarını fırsata çevirmek isteyen bazı art niyetli kişiler, vatandaşların kapısını çalarak, Sağlık Bakanlığı’ndan geldiklerini ve virüs taraması yapmalarını gerektiğini ifade etti. Konuyla ilgili sosyal medyada dolaşıma giren bir mesajda şu ifadelere yer verildi: “10 dakika önce kapı çaldı ve kimsiniz diye sorduğumda, Sağlık Bakanlığı’ndan tarama yapmak için geldiklerini söylediler. Ne taraması dedim ve Corona için dediler. Bende istemiyorum dedim kapattım kapıyı. Ardından Sağlık Bakanlığı’nı aradım (184 SABİM) ve böyle bir hizmetleri var mı diye sordum. Telefon numaramı aldılar ve bakanlıktan dönüş yapılacağını söylediler. Dönüş yaptılar ve sabahtan beri 100’ün üzerinde ihbar aldıklarını ve hırsızların ev sahiplerini spreyle bayıltarak evleri soyduklarını söyledi ilgili kişi. Dikkat edelim lütfen.”
Konunun ardından Sağlık Bakanlığı kayıtsız kalamayarak vatandaşları bilgilendiren bir mesaj yayımladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında vatandaşları uyardı. Koca konu hakkındaki mesajında, “Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size TELEFON GELMEMİŞSE, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. KÖTÜ NİYETLİLERE KARŞI DA TEDBİRLİ OLALIM!” ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca’dan umreden dönen vatandaşlar hakkında açıklama
Art niyetli kişilerin korona virüsü bahane ederek hırsızlık yapmaya yeltenmeleri hakkındaki mesajının dışında Sağlık Bakanı Koca, umreden dönen vatandaş hakkında da bir mesaj paylaştı. Bakan Koca, “UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez” dedi.
Umreden dönen vatandaşların Ankara ve Konya’da karantinaya alındığını açıklayan Koca, “UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!” ifadelerine yer verdi.
İl Sağlık Müdürü Benli: Cenaze taziyelerimizi telefonla yapalım
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyardı. Benli mesajında, “Bu kadar önlemin artırıldığı bir durumda cenaze taziyelerimizi telefonla yapalım ve düğünlerimizi erteleyelim. Toplu yerlerden uzak duralım. Umreden dönenleri ziyaretlerimizi 2 hafta erteleyelim. Onların evde izole edilmeleri önemli. Bunlar havaalanında anlatılıp imza altına alındığı halde üzülerek talimatlara uyulmadığını müşahede etmekteyiz. Tüm uyarılara dikkat edelim ki sorunsuz atlatalım. Bakanlığımızın önerilerine dikkat edelim. Sorun Küresel. Mücadelemiz Ulusal” dedi.
Konunun ardından Sağlık Bakanlığı kayıtsız kalamayarak vatandaşları bilgilendiren bir mesaj yayımladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında vatandaşları uyardı. Koca konu hakkındaki mesajında, “Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size TELEFON GELMEMİŞSE, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. KÖTÜ NİYETLİLERE KARŞI DA TEDBİRLİ OLALIM!” ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca’dan umreden dönen vatandaşlar hakkında açıklama
Art niyetli kişilerin korona virüsü bahane ederek hırsızlık yapmaya yeltenmeleri hakkındaki mesajının dışında Sağlık Bakanı Koca, umreden dönen vatandaş hakkında da bir mesaj paylaştı. Bakan Koca, “UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez” dedi.
Umreden dönen vatandaşların Ankara ve Konya’da karantinaya alındığını açıklayan Koca, “UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!” ifadelerine yer verdi.
İl Sağlık Müdürü Benli: Cenaze taziyelerimizi telefonla yapalım
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyardı. Benli mesajında, “Bu kadar önlemin artırıldığı bir durumda cenaze taziyelerimizi telefonla yapalım ve düğünlerimizi erteleyelim. Toplu yerlerden uzak duralım. Umreden dönenleri ziyaretlerimizi 2 hafta erteleyelim. Onların evde izole edilmeleri önemli. Bunlar havaalanında anlatılıp imza altına alındığı halde üzülerek talimatlara uyulmadığını müşahede etmekteyiz. Tüm uyarılara dikkat edelim ki sorunsuz atlatalım. Bakanlığımızın önerilerine dikkat edelim. Sorun Küresel. Mücadelemiz Ulusal” dedi.
Haber: Ekrem Nazlı