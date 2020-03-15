KORONA BAHANE, HIRSIZLIK ŞAHANE!! Korona virüsün etkileri sürerken, art niyetli kişiler vatandaşın duygularıyla oynayarak “krizi fırsata çevirmeye” kalkıştı! Art niyetli kişilerin vatandaşların kapılarını çalarak Sağlık Bakanlığı’ndan geldiğini iddia ederek, korona virüs taraması yapmak istemelerinin ve bu olay sonucunda birtakım hırsızlık vakalarının oluştuğunun öne sürülmesinin ardından Bakanlıktan konu hakkında açıklama geldi. Hırsızlığa da yol açan durumların oluşmasıyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında, “SABİM-184’ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım!” ifadelerine yer verdi.

15 Mart 2020 Pazar 15:02