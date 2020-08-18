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Korona virüs tedbirlerini denetleyen kaymakamı kimse tanıyamadı

Karaman’ın Kazımkarabekir İlçe Kaymakamı Yasin Şahin, tebdili kıyafetle halkın arasına karışarak, korona virüs tedbirlerini denetledi.

Korona virüs tedbirlerini denetleyen kaymakamı kimse tanıyamadı

Kazımkarabekir İlçe Kaymakamı Yasin Şahin, korona virüsle mücadelede Kazımkarabekir ilçesindeki eksiklikleri tespit etmek için tebdili kıyafetle sokaklarda dolaşarak denetim yaptı. Vatandaşlara tanınmamak için şapka ve siyah gözlük takan Şahin, denetim sırasında parktaki banklarda oturan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Şahin, yaptığı bu denetimle ilçede esnaf ve vatandaşların tedbirlere uyup uymadıklarını kontrol etmiş oldu. Kazımkarabekir Entegre Devlet Hastanesine de hasta gibi giden Şahin, burada yürütülen çalışanları bir süre takip etti.



Kaymakam Şahin, yaptığı denetimde, tedbirlere uymadığını tespit ettiği 2 vatandaş ile 2 memura cezai işlem uygulanması talimatını verdi. Yaptığı denetimle ilgili olarak Kaymakamlığın resmi internet sitesinden açıklamada bulunan Şahin, "Salgının kontrol altına alınması noktasında vatandaşlarımızın ve kamu personellerinin tedbirlere riayeti ile kamu hizmeti sunumunda vatandaş odaklı inceleme ve denetimde bulundum” dedi.

İHA

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