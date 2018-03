Koruma altındaki çocukların Erciyes keyfi 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde çocuklara sel, heyelan ve deprem gidi doğal afetler hakkında bilgiler verildi. Ülkemizin deprem kuşağında olduğunu ve depremle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini belirten AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı.







Say, “Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 92’ye yakını, sanayimizin yüzde 94’ü, barajlarımızın büyük bir kısmı deprem riskinde. O yüzden depremle yaşamayı mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Deprem sırasında kaçmıyoruz, vücudumuzu küçülterek ilk olarak başımızı koruyoruz. Balkon ve asansör kullanmıyoruz” diyerek çocuklara öğrendiklerini unutmamalarını istedi.







Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ise Çocuk Evleri’nde kalan çocukların eğitim, sosyal faaliyetler gibi her şeyleriyle ilgilendiklerini ifade ederek, jandarma ve AFAD ile birlikte gerçekleştirilen faaliyetin çok verimli geçtiğini vurguladı.











Faaliyet kapsamında çocuklardan güzel geri dönüşler alındığını dile getiren Özer, bu tür çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, “Kayseri Aile sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uhtesinde 18 tane çocuk evimiz var. Çocuk evlerimizde alanında uzman personelimizin yanında çocuklarımızın sosyal faaliyetlerine son derece önem veriyoruz.







Bunlardan bir tanesi AFAD ile yapılan programımızdı. Burada esas olarak sosyal hayata senkronizasyonu ve uyumlarının da yanı sıra özellikle kriz, doğal afet durumlarında çocuklarımızın aslında reflekslerini ölçmek. AFAD ve jandarmamızla faaliyet yapıldı.” diye konuştu.

İHA