Koruyucu Aileler Çocuklarla Buluştu

Koruyucu aileler ve yanlarında kalan çocuklar 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde, Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Koruyucu aile Birimi Sorumlusu Erdem Albayrak önderliğinde buluştu.

Koruyucu aile yanında kalan çocuklar, yurtlarda ve çocuk evlerinde kalan arkadaşlarına, korucuyu aile yanında yaşamanın önemini ve güzelliklerini anlatma imkanı buldu.