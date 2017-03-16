İDDİANAMEDE EN ÇOK ADI GEÇEN AİLE
Kayseri’de görülen 71 sanıklı FETÖ/PDY davasında yargılanmakta olan 71 kişiden 5’inin Kıranartlıoğlu ve Kıranatlı soyadını taşımaları dikkat çekiyor.
17 no’lu şüpheli Ersin Kıranartlıoğlu ve kardeşi 38 no’lu şüpheli Mehmet Kıranartlıoğlu ile Tuğba Kıranartlıoğlu birlikte yargılanırken, Kıranatlı ailesinden de Hamit Kıranatlı ve Mehmet Kıranatlı kardeşler iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alıyor.
Apo’yu sorgulayan komutan kankasının partisinde (!)
11-12-13 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara’da toplanan Vatan Partisi 10. Genel Kurultayı’nın ardından yeni seçilen Merkez Karar Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirmiş. Toplantıda Merkez Yürütme Kurulu belirlenmiş. Abdullah Öcalan’ı sorgulayan komutan E. Albay Hasan Atilla Uğur da yeni dönem MYK’sında yer almış. Ne de yakışmış ama? Sen tut Apo’yu sorgula, emekli olunca da sorguladığın teröristbaşı ile elele fotoğrafları olan kankası Perinçek’in partisine gir! Ne diyelim! Allah akıl fikir versin!
HOLLANDALI TÜRKLER KARARLI
Türkiye'yle hafta sonu yaşanan diplomatik kriz sonrası dün yapılan Hollanda seçim sonuçları hem Türkiye'de yaşayanlar hem de Hollanda'da yaşayan Türkler için önem kazandı. Gazetemizin baskıya girdiği saatlerde henüz seçim sonuçlanmasa da Hollanda’da yaşayan Bilge ismindeki Kayserili hemşehrimiz, sosyal paylaşım ağı facebookta durumunu ‘kararlı hissediyor’ olarak belirledikten sonra şu mesajı paylaştı;
“Bütün Türklere sesleniyorum, bugün Hollanda seçimlerine katılın. Amaan bir benim oyumla mı olacak demeyin!”
Hollandalı köpeklere cevap Sivaslı kangallardan
Hollanda’daki polis köpeğinin Türk gurbetçiyi ısırmasına Kayseri’den Sivas kangalları ile cevap geldi. Bir grup kangal köpeği sahibi, Hollanda’nın faşist tutumunu protesto etmek için şehir merkezinde gözdağı verdi.
SOSYAL MEDYADAN SEÇMELER
Burdur’da havalar nasıl?
ASPARAGAS KÖŞESİ
Kayseri’de görülen 71 sanıklı FETÖ/PDY davasında yargılanmakta olan 71 kişiden 5’inin Kıranartlıoğlu ve Kıranatlı soyadını taşımaları dikkat çekiyor.
17 no’lu şüpheli Ersin Kıranartlıoğlu ve kardeşi 38 no’lu şüpheli Mehmet Kıranartlıoğlu ile Tuğba Kıranartlıoğlu birlikte yargılanırken, Kıranatlı ailesinden de Hamit Kıranatlı ve Mehmet Kıranatlı kardeşler iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alıyor.
Apo’yu sorgulayan komutan kankasının partisinde (!)
11-12-13 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara’da toplanan Vatan Partisi 10. Genel Kurultayı’nın ardından yeni seçilen Merkez Karar Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirmiş. Toplantıda Merkez Yürütme Kurulu belirlenmiş. Abdullah Öcalan’ı sorgulayan komutan E. Albay Hasan Atilla Uğur da yeni dönem MYK’sında yer almış. Ne de yakışmış ama? Sen tut Apo’yu sorgula, emekli olunca da sorguladığın teröristbaşı ile elele fotoğrafları olan kankası Perinçek’in partisine gir! Ne diyelim! Allah akıl fikir versin!
HOLLANDALI TÜRKLER KARARLI
Türkiye'yle hafta sonu yaşanan diplomatik kriz sonrası dün yapılan Hollanda seçim sonuçları hem Türkiye'de yaşayanlar hem de Hollanda'da yaşayan Türkler için önem kazandı. Gazetemizin baskıya girdiği saatlerde henüz seçim sonuçlanmasa da Hollanda’da yaşayan Bilge ismindeki Kayserili hemşehrimiz, sosyal paylaşım ağı facebookta durumunu ‘kararlı hissediyor’ olarak belirledikten sonra şu mesajı paylaştı;
“Bütün Türklere sesleniyorum, bugün Hollanda seçimlerine katılın. Amaan bir benim oyumla mı olacak demeyin!”
Hollandalı köpeklere cevap Sivaslı kangallardan
Hollanda’daki polis köpeğinin Türk gurbetçiyi ısırmasına Kayseri’den Sivas kangalları ile cevap geldi. Bir grup kangal köpeği sahibi, Hollanda’nın faşist tutumunu protesto etmek için şehir merkezinde gözdağı verdi.
SOSYAL MEDYADAN SEÇMELER
Burdur’da havalar nasıl?
Aşagıdaki link cahil spotudur.Kendini yazar diye niteleyen okumaktan bilmekten anlamaktan yoksunlar için hazırlanmıştır.Doğu Perinçek Apoyla ne görüştü? Bilginiz var mı?Mahkeme kararlarından Apo'nun ifadelerinden bilginiz var mı? Bilginiz yok Şerefli donanimli nitekli bir bir Türk subayi Atilla UĞUR a akil fikir dileyecek fikriniz var.Allah akil fikir versin ozeliklikle de bilgisi olmayıp fikri olanlara
vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/soru-yanit/dogu-perincek-abdullah-ocalan-la-neden-gorustu-10876