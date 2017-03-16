İDDİANAMEDE EN ÇOK ADI GEÇEN AİLE



Apo’yu sorgulayan komutan kankasının partisinde (!)

HOLLANDALI TÜRKLER KARARLI

Hollandalı köpeklere cevap Sivaslı kangallardan

SOSYAL MEDYADAN SEÇMELER

GÜNÜN ÇİZGİSİ - Ömer İhsan İpek

ASPARAGAS KÖŞESİ



Kayseri’de görülen 71 sanıklı FETÖ/PDY davasında yargılanmakta olan 71 kişiden 5’inin Kıranartlıoğlu ve Kıranatlı soyadını taşımaları dikkat çekiyor.17 no’lu şüpheli Ersin Kıranartlıoğlu ve kardeşi 38 no’lu şüpheli Mehmet Kıranartlıoğlu ile Tuğba Kıranartlıoğlu birlikte yargılanırken, Kıranatlı ailesinden de Hamit Kıranatlı ve Mehmet Kıranatlı kardeşler iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alıyor.11-12-13 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara’da toplanan Vatan Partisi 10. Genel Kurultayı’nın ardından yeni seçilen Merkez Karar Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirmiş. Toplantıda Merkez Yürütme Kurulu belirlenmiş. Abdullah Öcalan’ı sorgulayan komutan E. Albay Hasan Atilla Uğur da yeni dönem MYK’sında yer almış. Ne de yakışmış ama? Sen tut Apo’yu sorgula, emekli olunca da sorguladığın teröristbaşı ile elele fotoğrafları olan kankası Perinçek’in partisine gir! Ne diyelim! Allah akıl fikir versin!Türkiye'yle hafta sonu yaşanan diplomatik kriz sonrası dün yapılan Hollanda seçim sonuçları hem Türkiye'de yaşayanlar hem de Hollanda'da yaşayan Türkler için önem kazandı. Gazetemizin baskıya girdiği saatlerde henüz seçim sonuçlanmasa da Hollanda’da yaşayan Bilge ismindeki Kayserili hemşehrimiz, sosyal paylaşım ağı facebookta durumunu ‘kararlı hissediyor’ olarak belirledikten sonra şu mesajı paylaştı;Hollanda’daki polis köpeğinin Türk gurbetçiyi ısırmasına Kayseri’den Sivas kangalları ile cevap geldi. Bir grup kangal köpeği sahibi, Hollanda’nın faşist tutumunu protesto etmek için şehir merkezinde gözdağı verdi.Burdur’da havalar nasıl?