Gazetemizin de olduğu Taşhan İşhanı’nda bina görevlisi asansöre zaman zaman tükürülmesi nedeniyle bir duyuru astı. Duyurunun asılması ile birlikte ortaya bu tablo çıktı.Geçen hafta Tüketiciler Günü ve haftası’ydı. Tüketiciler Birliği Genel Merkezi de üyelerini ve sempatizanlarını şu anlamlı mesajla kutladı;“Kimseye hediyenin alınmadığı, kimsenin hediye beklemediği, Kapitalizmin elini ovuşturmadığı tek gün olan Tüketiciler Günümüz kutlu olsun. Hayırlara vesile olsun.”16 Nisan’da yapılacak olan referanduma bir çamaşır suyu markası da dahil oldu. İş biraz sulandırılmış olsa da olaya ticari yönden bakan marka, anlaşılan o ki seçimin kazanını olmak için bu çalışmayı akıl etmiş.16 Mart Perşembe günü köşemizde yayımlanan “Apo’yu sorgulayan komutan kankasının partisinde (!)” başlıklı eleştirel yazımıza Vatan Partisi Kayseri İl Başkanı ve MKK üyesi Prof. Dr. Eyüp S. Karakaş’tan bir cevap geldi. Bu cevabı aynen yayınlıyoruz.“Sayın Yetkili,Bugünkü Kayseri Gündem gazaetesindeki bir haberdeki bilgi eksikliğini tamamlamak istiyorum. Vatan Partisi Metkez Yürütme Kurulu'nda Hasan Atilla Uğur ile birlikte APO'yu yargılayıp idama mahkum eden Hakim Torgut Okyay ve dağlarda teröröist kovalamış emekli Korgeneral Hasan Kumdakçı da mevcut. Bunların dışında da ömürleri PKK ve FETO ile mücadele ile geçmiş, Ergenekon, Balyoz davaları ile yıllarca hapislerde kalmış çok sayıda general, subay ve astsubay'da Vatan Partisinde görev yapıyor.Bir diğer önemli husus da şu: Doğu Perinçek hiçbir zaman Apo ile kanka olmamıştır. PKK ile en ciddi mücadeleyi veren parti Vatan Partisidir. Apo'nun kankalarının kim olduğu, Oslo'da, İmralı'da kimlerle buluşup konuştuğu ve kimlerle birlikte Türk Milletine anayasa yapmaya kalktığı gazete arşivlerinde mevcuttur.Saygılarımla...Prof Dr Eyup S. KarakaşVatan Partisi Kayseri İl Başkanı ve MKK üyesi..”Bir oturuşta 66 yumurtayı yeme özelliği ile Guinness Rekorlar Kitabı’na adını altın harflerle yazdıran ‘Son Yumurta Bükücü’ muhabirimiz Ramazan Karakuş, davetli olduğu bir sıra gecesinde çiğköftenin yumurtasız olduğunu duyunca kolları sıvadı ve kendi çiğköftesini (bol yumurtalı) kendisi yoğurdu.GÜNÜN ÇİZGİSİ-TURGUT YILMAZ