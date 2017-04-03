GÜNÜN KARESİ
Amcam ne kusur işlediyse artık!
(Tunahan Kaya)
(Tunahan Kaya)
2 İstiklal Marşı’yla açılan genel kurul
Genel merkezleri Kayseri'de bulunan beş sendikanın katılımıyla kurulan Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Tüm-İş) cumartesi günü Olağanüstü Genel Kurul’unu gerçekleştirdi. Seçime tek liste ile giren Mahmut Şahin katılan delegelerin tamamının oyunu alarak Genel Başkan seçildi.
Düvenönü’nde bulunan Holiday İnn Hotel’de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ancak sesçi, saygı duruşu “ti” sesini tekrar başlatınca divan ve salondakiler yeniden ayağa kalkıp ikinci kez saygı duruşunda bulundular ve İstiklal Marşı’nı bir kez daha coşkuyla okudular. Divan Başkanı Oğuz Berk bunun üzerine güzel bir yorum yaparak “İstiklal Marşımızı üst üste iki değil 12 defa da olsa zevkle, heyecanla okuruz.” dedi.
Bu gelişme “Mahmut Şahin’in başkanlığı çift dikişle başladı, sağlam olacak” yorumunu beraberinde getirdi.
Vatandaş Ahmet işbaşında!
MİTİNG SAATİNİ DEĞİŞTİREN ADAM
Dün gerçekleştirilen AK Parti mitinginin ilk duyurularında saati 13:00 olarak belirtilmişti. Oysa o saatte Ankara‘da da büyük bir miting ve toplu açılışlar vardı. Bu durumun farkına ilk varan Kayseri’de toplumsal duyarlılığı ile tanınan “Vatandaş Ahmet” oldu.
Kayseri İl Başkanlığı ve AK Parti Genel Merkezi’ni arayarak bu çakışmadan haberdar eden Vatandaş Ahmet ilk önce “bir sıkıntı yok. Saatler değişmeyecek” tepkisiyle karşılaştı. Ancak kısa süre sonra vatandaş Ahmet’in haklılığını ve durumun vahametini anlayan AK Parti İl Yönetimi önce sosyal medyadan duyurular yaparak saatin 16:30’a alındığını belirtti. Ardından tüm afiş ve billboardlardaki 13:00 yazılarının üstü yeni saatin olduğu kağıtlarla kapatıldı.
Vatandaş Ahmet ise duyarlılığı, dikkati ve takipçiliğinin faydasını bir kez daha görmüş oldu.
Teşekkürler Vatandaş Ahmet! Sen bu yolda devam et!
GÜNÜN ÇİZGİSİ-Turgut Yılmaz
ZURNA
Tüketimden üretime