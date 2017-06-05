Yalancı cennetten gerçek cennete

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün Şırnak’taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

Başkan Öztürk, Kayseri 1. Komando Tugayı eski Komutanı Aydoğan Paşa ile ilgili şu paylaşımda bulundu;

“Şehit Aydoğan Paşam! Burası yalancı dünyanın cenneti idi. Sizi ve silah arkadaşlarınızı gerçek cennete uğurladık.” Öztürk’ün paylaşımında “yalancı cennet” diye nitelendirdiği fotoğrafın çekildiği yer Yahyalı Kapuzbaşı Şelalesi idi.









Dil yaremiz

İller Bankası web sayfası “faks”ı farklı kullanmış.





Sosyal küllük

Bir firma sigara bırakmaya yardımcı olmak için değişik bir yöntem buldu. Firma ‘Sosyal küllük’ adını verdiği proje ile vatandaşlara sigaranın zararını anlatıyor. Şehir merkezlerine konulacak sigara izmaritleri ile dolu maket ciğerlerin ilgi görmesi bekleniyor.

Firma yetkilileri ciğerlerine sigara dolmuş insan görünümündeki proje için ilan verdi. Güneş ve ateşe dayanıklı paslanmaz Polikarbon V9 Ultraviole malzemeden imal edildiği ifade edilen ürün açıklamasında, “Sosyal ve bilgi içerikli mesaj verir. Dünyada bir ilk benzeri olmayan patentli bir üründür. Güneş ve ateşe dayanıklı paslanmaz Polikarbon V9 Ultraviole malzemesinden imal edilmiştir. Sosyal ve bilgi içerikli mesaj verir. Dünyada ilk benzeri görülmeyen patentli projedir. Sigaraya karşı psikolojik tiksinti, evrensel bir dil. Kent estetiğine uygun tasarım. Dumansız ve sağlıklı bir toplum için alternatifi olmayan bir ürün. Türkiye'de Üretilecektir. Unutmamalıyız ki, sağlıklı bir çevre için vereceğimiz her hizmet, kendi sağlığımız ve çocuklarımızın geleceği içindir.” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÇİZGİSİ / TURGUT YILMAZ





GÜNÜN KARESİ

İthaf, meslektaşımız "Albay" Rıfat Açıkgöz'e değil Oğuz Atay'a...

(Yazıldığı yer Yenidoğan mahallesi-TALAS)



