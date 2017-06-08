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Dua Odası'nda "alışveriş duası" yaparken çarpıldı

(Aslıyok Haber Ajansı muhabiri Aslı Asparagas bildiriyor)

Ankara'nın tanınmış alışveriş merkezlerinden birinde ilginç bir olay yaşandı. Buradaki "Dua Odası"nda "alışveriş duası" yapan bir vatandaş çarpıldı. Hırsızlar, dua esnasında tüketim cezbesine kapılarak transa geçen vatandaşın çantasını çarptılar. Ağız tadıyla alışveriş bile yapamayan vatandaş kendini karakolda buldu.

Kapitalizmin tüketim tapınakları AVM'lerin (Alışveriş Merkezleri) birinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Ankara'daki büyük bir alışveriş merkezine ilk defa giden Haris Hırslı (48) isimli bir vatandaşımız, buradaki "Dua Odası" tabelasını görünce dua etmek istedi. Ancak odada başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi.

Bakalım vatandaşımızın başına neler gelmiş. Kendi ağzından dinliyoruz;

"Bol nakit para ve 12 kredi kartımla geldiğim bu merkezde yüklü miktarda alışveriş yapmak ve eşimle çocuklarımı sevindirmek istiyordum. İlk defa kapısından girdiğim için içimde tatlı bir heyecan vardı. Tadını çıkararak kat kat gezmeye başladım. Derken bir katta 'dua odası' (prayer room) tabelasını gördüm. Maddiyatla dolu olan içime birden manevi bir hava hakim oldu. 'Madem burası dua odasıymış, bari ben de girip ellerimi açarak yapacağım alışverişin güzel geçmesi için dua edeyim' dedim. Zaten annemden, ilk defa girilen cami ve mescitlerde iki rekat 'tahiyyetül mescid' namazı kılmanın sünnet ve sevap olduğunu duymuştum. Madem ben de bu AVM'ye ilk defa giriyordum, öyleyse 'alışveriş duası' etmeliydim. Nitekim içeri girdim. Huzur veren bir atmosfer vardı. Ben de ellerimi açıp gözlerimi kapayarak ASPAVA isimli alışveriş duasını yapmaya başladım. 'Allahım sağlık, para, aşk ver. Amin. Kredi kartlarıma 36 taksit yapılmasını nasip eyle. Beni kasa önünde limitsiz ve parasız bırakma. Kasada aldığı ürünleri bırakmak zorunda kalan ve boynu bükük olarak eli boş dönenlerden eyleme. Kızıma istediği plazmayı, oğluma laptopu, eşime de samur kürkü alabilmeyi nasip eyle. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Sadece Gakko'nun vitrininde demincek gördüğüm şık takım elbise bana yeter. ' diye dua ederken tüketim cezbesine kapılıp kendimden geçmişim. O sırada içeri dalan hırsız veya hırsızlar yanıbaşıma koyduğum ve her şeyim demek olan yani yangında ilk kurtarılacak çantamı alıp kaçmışlar. Dua bitip coşkuyla amin diyerek ellerimi yüzüme sürdüğümde ortalıkta ne çantam vardı ne de yeni aldığım şık ayakkabım."

Haris Hırslı böylece çok arzuladığı alışverişini yapamadan kendini karakolda buldu. İstedikleri alınmayan aile fertleri ise teessüflerini sundu.









Hakan’dan Ayhan Ogan’a gönderme

Masaya vuran MKYK’dan düşüyor!

CNN Türk kanalında yayınlanan Tarafsız Bölge programında AK Parti MKYK üyesi Kayserili Ayhan Ogan ile CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu arasında İsrail’le normalleşme süreci konuşulurken hararetli tartışma çıkmıştı. Ayhan Ogan ve Aykut Erdoğdu, önlerindeki cam masalara vurarak tartışmalarına devam etmiş ve bu kavga uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. Geçtiğimiz gün yine aynı programın konuğu AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili, Kayserili Burhan Kuzu’ydu. Kuzu’nun biraz gerilmesi üzerine program sunucusu Ahmet Hakan isim vermeden Ayhan Ogan’a göndermede bulunarak Kuzu’ya “Hocam masaya vurmayın. Masaya vuran MKYK’dan düşüyor” sözlerini sarf etti. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanı olmasından sonra şekillenen yeni MKYK’da Ayhan Ogan’a yer verilmemişti.









Yediği önünde yemediği ardında…

Kayserigaz’ın geleneksel iftar yemeğini haberleştirdiği basın bülteni maalesef bazı refiklerimizde “Kayserigaz’dan geleneksel iftar yemediği ” şeklinde çıktı. Biraz araştırınca kurumdan gelen bültenin doğru olduğunu ancak bir ajansımızın bu bülteni servis ederken ‘yemeği’nin “yemediği” şeklinde yazıldığını böylece bu yanlışın “bağzı” gazetelerimizde de “sehven” yer aldığını öğrendik.





Zaten klimasız olan halk otobüslerinde motor sıcağı yolcuları bunaltıyor. Dolayısıyla içerisi Kadı Hamamı gibi oluyor. Malum bazı hamamlarda halk günleri olur. Bu halk otobüslerinde pardon hamam-büsler’de ise her gün halk günü. Ah bir de kese hizmeti olsa…