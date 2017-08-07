Günün çizgisi

Gayserili Okuma Fişleri

Kocasinan Belediyesi tarafından konan tabelada Kayseri Marina Kuşçu Sosyal Tesisleri için yön gösterilirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından konan tabelada ise tam ters tarafın işaret edilmesi üstelik bu iki yön levhasının yan yana olması kafaları karıştırıyor.Ekim veya Kasım gibi Kayseri Ticaret Odası’nın seçimlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Şu ana kadar mevcut başkan Mahmut Hiçyılmaz, mevcut meclis başkanı ve Kayseri Sarraflar Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve ticaret odası eski başkanı ve eski milletvekili Hasan Ali Kilci adaylıklarını açıkladı. Adaylar arasında Ömer Gülsoy seçim çalışmalarına başladı ve siyasi partileri ziyaret ederek destek istiyor. Gülsoy ve Kilci’nin MHP’ye yakın isimler olmasından dolayı kulislerde seçime doğru birinin adaylıktan çekilerek birlikte hareket edecekleri konuşuluyor.Mahmut Hiçyılmaz da FETÖ soruşturmaları nedeniyle yeniden aday olarak seçim yoluyla aklanmayı hedefliyor. Oysa Hiçyılmaz bu tavrıyla Kayseri ticaretini anlamsız tartışmalara sürüklemekten öteye gidemeyecek. Hiçyılmaz’ın önce mahkemede daha sonra kamu vicdanında kendisini temize çıkarma yoluna gitmesi daha isabetli bir yol olacak.Ticaret Odası seçimlerine aday olması beklenen sürpriz bir adaydan daha bahsediliyor. Bu adayın AK Parti ve MÜSİAD çevrelerince çıkarılacağının düşünülmesinin yanında, sürpriz bir ekipten de hamle gelebilir. Ticaret erbaplarının da içine sindireceği bir şekilde başkan adaylarını belirleyecek bu ekip ise seçimde iddialı olacağa benziyor.Ege’deki deprem yüzünden Bodrum’u terk edip İstanbul’a geri dönen sosyetemiz dolu ve aşırı yağışlı afetin ardından yeniden Bodrum'a kaçmış. Sosyetemiz Bodrum-İstanbul afet hattında helak oldu desenize…