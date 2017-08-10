Aksaray merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında semt pazarına baskın düzenleyen polis pazarcı bir kadını sebze satarken gözaltına almış.Biz operasyonları tepeden beklerken şalvarlı, pazarcı kadın gözaltına alınıyorsa yani FETÖ ile mücadele pazara düştüyse ciddi sıkıntı içindeyiz demektir!Bu yıl kayısı bolluğu yaşanıyor ya… İşte bu bolluk haberlerimize de yansımaya başladı!Liglerin başlamasına kısa bir süre kala İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı sayın Osman Aşkın Bak başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. 81 il Valisinin katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayserispor’un takımı ve taraftarıyla en centilmen takım olması gerekliliğine vurgu yapmış. Ancak buradan sayın Valimize bunun pek mümkün görünmediğini bildirmek isteriz. Zira Kayserispor’un Kadir Has Stadyumu’nda gerçekleştirdiği Hande Yener’li açılış programına getirdiğimiz eleştirilere aldığımız cevaplar sadece ‘bolca küfür’ oldu. Karşılaştığımız bu tablo da ‘centilmenlik’ temenninizin gerçekleşmesi konusunda bizi ümitsizliğe düşürdü.-Hande Yener ve dansçılarının sezon açılış konseri esnasında yatsı ezanı okunurken müzik ve gösterinin sürmesinin ayrıca tepki topladığını,-Bazı üst düzey yöneticilerin statta Hande Yener konserini izledikten sonra bir bağevinde misafir kalan Osman Nuri Topbaş hocayı ziyaret ederek elini öpüp hayır duasını almaya çalıştıklarını,-AGÜ eski Genel Sekreteri İhsan Çelikdemir’in gazetemizde dün yayınlanan iddialarının oldukça ciddi ve belgeli olduğunu, yakında yönetimden birçok kimsenin başının ağrıyabileceğiniGÜNÜN ÇİZGİSİ (TURGUT YILMAZ)