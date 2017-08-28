Romantik Başkan

CHP’nin atletleri

Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek AK Parti Melikgazi İlçe Kongresine tek aday olarak Gökhan Ülke çıkacak. Ülke, böylelikle Sami Kadıoğlu’ndan ilçe başkanlığını devralacak. Genç başkan adayının facebook profilini eşi ‘Fidan Hanım’ın ismi ile birlikte açması ise ‘Romantik Başkan’ yorumlarını da beraberinde getirdi.

CHP’nin Cumartesi günü Çanakkale’de başlattığı Adalet Kurultay’ına katılan Kayseri Melikgazi İlçe yönetiminin atletli pozu dikkat çekti.

Hani Kayserili işini bilirdi?

Kayseri'de yapımı süren şehir hastanesi ve Erzurum’da yapımı devam eden devlet haastanesini karşılaştıran Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan ‘Hani Kayserili işini bilirdi’ demekten kendini alamıyor.









Hakem’den futbolcuya: Bana s... git diyemezsin

Kayserispor-Osmanlıspor maçını yöneten Fırat Aydınus, kendisine s... git diye çıkışan Tugay Kacar'ı ilginç bir şekilde oyundan attı.

Spor Toto Süper Ligi'nin 3. haftasında Kayserispor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. 2-2 sona eren mücadelenin son dakikalarında ilginç bir olay yaşandı. Fırat Aydınus'un verdiği faul kararını beğenmeyen Osmanlısporlu futbolcu Tugay Kacar, maçın hakemine s... git deyince kırmızı kart gördü.

Aydınus'un Tugay'a, "Bana s... git diyemezsin şimdi sen s... git" demesi kameralardan kaçmadı.

(ensonhaber)









Kayseri’deki Adıyaman

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas’ta yeni açılan KAYTUR’a ait Erguvan Tesislerinin tanıtım toplantısında bir badem ağacının altında gazetecilerle çay içerken “bu ağaca Kayserililer Adıyaman derler” cümlesiyle gazetecileri çok şaşırttı. Soyadı “Adıyaman” olan Kayserili genç bir arkadaşımız da Başkanı teyid edince bize de yazmak düştü.

İstanbul’dan 40 erguvan

Başkan Çelik, Erguvan Tesislerinin adına uygun olması için İstanbul boğazının sembolü erguvan ağaçlarından 40 tane getirip diktiklerini de sözlerine ekledi.









Ekose kazandırmaya devam ediyor

Ekose ceket modası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başladı. Son yıllarda birçok siyasetçi ve ünlü tarafından da rağbet gördü. Son olarak ekose ceket Ahmet Övüç’e Hacılar İlçe Başkanlığı’nı kazandırdı.

İşte o ceket!