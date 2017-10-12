NİÇİN ASKERDEN SİYASETÇİ ÇIKMAZ!

Üzerlerinde üniforma varken asıp-kesen, ülkeyi titreten bazı anlı-şanlı paşalarımız emekli olup sivil hayata atılınca niçin bocalıyorlar? İçlerinden siyasete atılma cesareti gösterenler ise niçin başarısız oluyorlar?

Bütün bu soruların cevabı ünlü liderlerin seslendirme uzmanı Erkal Zenger’in yazdığı anekdotta gizli. Zenger, siyasetçilerle olan anılarını esprili bir dille anlattığı “Thencere Ghottin Khara” isimli eserinde emekli paşa Cemal Tural’la ilgili hoş bir anısını şöyle aktarıyor;







Orgeneral Cemal Tural’ın politika macerası

“1973’teki seçimler sırasında hoş bir anım da eski bir askerle ilgili. Bu tek anımı da araya sıkıştırmak istiyorum.

Bir dönemin meşhur sıkıyönetim komutanlarından biriydi Cemal Tural Paşa. Etrafındaki paşalar huzurunda sigara bile içemezlerdi korkudan. Paşa bir yere geldiği zaman Valiler, bakanlar hazırolda dururlardı. Gerizekalı birkaç politika simsarı Paşanın ağzından girdiler, burnundan çıktılar;

“Bu memleketin sizin gibi büyük insanlara ihtiyacı var. Atatürk’ün bıraktığı boşluğu politikada siz dolduracaksınız!” gibi yaldızlı sözlerle paşayı kandırdılar. Yağcılıklarıyla Adnan Menderes’in asılmasına neden olan bu güruh, pis emellerine bir insanı daha dahil ettiler. Emekli olunca politikaya soyundu paşamız. 1973’te Millet Partisinden İstanbul adayı oldu.

Propaganda gezileri sırasında Çankaya’da bir kahvehaneye tesisat kurduk. Emekli Paşa o eski günlerindeki sert tavrıyla başladı konuşmaya. Fakat bir gecekondu mahallesindeki insanların belleğinde Cemal Tural Paşanın adı pek belirgin bir şekilde yer almıyordu herhalde. Kahvede konuşma esnasında biraz gürültü oluyordu. Paşam önce dipte kıyıda kağıt oynayanları bir güzel azarladı. Sonra sigara içenleri tersledi. Kahvenin sahibi Nazım Çavuş çay dağıtmaya başlayınca, o da bu zılgıt faslından nasibini aldı.



61 müşteriyle hazırız komutanım!

Çayları ocağa geri bırakan Kahveci Nazım konuşmakta olan Paşanın tam önüne geldi. Bağıra bağıra tekmil vermeye başladı:

“Birazı solcu, birazı sağcı, geri kalanı külliyen yağcı 61 müşteri, çaycı Asım, ocakçı Kazım, kahve sahibi Deli Nazım görüş ve emirlerinize hazırdır komutanım!”

O granitten sert Paşa da güldü bu trajikomik protesto tarzına. “Üzerimizden üniformayı çıkarttık, ama kafamızdan çıkartamıyoruz herhalde.” dedi.

Hepsinden acısı bir devre adını vermiş olan emekli Orgeneral Cemal Tural kahve kahve dolaşmış, yine de milletvekili olamamıştı.”







BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

-ERÜ Tıp Fakültesi’ndeki ünlü bir doktorun bazı hastalarını tekeline aldığı kendi diyaliz merkezlerine yönlendirdiğini,

-TBMM’deki bazı milletvekillerinin devlet tarafından maaş tahsis edilen danışmanlarını adeta uşakları gibi görüp ev alışverişlerini onlara yaptırdıklarını ve çocuklarını onlar vasıtasıyla okula gönderdiklerini biliyor muydunuz?







Memduh Başkan’ın başarı sırrı!

Nam-ı diğer “Atom Karınca” Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç güne sabah namazı ile başlıyor. Güne daha diri ve dinamik girmek için Ali Dağı, Kızıltepe ve Erciyes’in eteklerini adeta mesken tutan Başkan Büyükkılıç, hem sabah yürüyüşü gerçekleştiriyor hem de Allah dostlarının oralarda bulunan anılarını yad ve makamlarını ziyaret ederek tefekkür etme fırsatını da buluyor. Her gün beden ve ruh dünyasını bu aktivitelerle diri tutan Başkan Büyükkılıç’ın bu başarısı zaman zaman yapılan memnuniyet anketlerine de yansıyor.









GÜNÜN ÇİZGİSİ- TURGUT YILMAZ





GÜNÜN KARESİ





