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KÖŞE BAŞI

KÖŞE BAŞI

Yeni partiye ilham veren dizi
Bilindiği gibi yeni kurulan İYİ Parti adını Kayı boyunun ambleminden esinlenerek aldı. Bu amblemin ve bayrağın yaygınlaşması ise Diriliş dizisi sayesinde oldu. Birçoğumuz, atalarımız olan Kayı aşiretinin sembolünü dahi bilmezken, bu sevilen dizi adeta tüm topluma nakşetti. Kısacası artık bu derece yaygınlaşan ve tanınan bir işaret olmasaydı acaba yeni parti bu sembolü isim olarak kullanabilir miydi?



KAÇAK-GÖÇEK
Bu kareyi Trabzonspor’un Galatasaray’ı 2-1 yendiği maçın ardından TRT Spor ekranından görüntüledim. Sizin de fark edeceğiniz üzere “Topla oynama oranı”nda yüzde 10’luk bir kaçak gözüküyor. Kaçak elektriğe alışmıştık, kaçak güreşenleri duymuştuk ama demek ki futbolda da kaçak-göçek oynayanlar yüzünden böyle önemli oranlarda kayıplar yaşanıyor.



GÜNÜN KARESİ                           
Her yol Meydan!                           
 “Kayseri Cumhuriyet Meydanı nerede, nasıl gidilir, bu yol Meydan’a çıkar mı?” diye soranlardan bıkan uyanık bir esnafımızın bulduğu çare.



DİL YAREMİZ
Gaz sorunsalı
Cami-i Kebir yakınlarındaki bu dükkanımızda da kafa karışıklığı yaşanıyor. Genellikle üşüyen ve uyuyan bu amcamıza sormak lazım! Şengaz mı, Şenğaz mı?


 
GÜNÜN KARİKATÜRÜ

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