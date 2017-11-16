Çolakbayrakdar’ın arabaşı ile imtihanı

Kayseri Yozgatlılar Derneği Federasyonu geçtiğimiz Pazar günü Tuana Restorant’da Arabaşı Günü düzenledi. Fakat organizasyon o kadar kötüydü ki, davete katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar bir türlü çorbasını içemedi.

Çorba servisinin yapılmasından hemen sonra, daha çorbasından bir yudum bile alamayan Başkan konuşma yapmak için kürsüye çağırıldı. Üstelik çağıran kişi başkanın adını yanlış söyleyerek ‘Sayın Çolaktar’ diye anons etti. Çorbasını içememenin mahzunluğuyla kürsüye çıkan Çolakbayrakdar, yine de iltifatlarda bulunarak arabaşı çorbasının Anadolu’nun her bölgesinde bilindiğini ama en güzelini Yozgatlıların yaptığını söyledi. Yozgat ve Kayseri kardeşliğinden bahseden ve birlik mesajları veren Başkan kürsüden inerek, çorbasını içmek için tekrar yerine geçti.







Başkan çorbasına tekrar başlayacaktı ki kürsüye geçen bir kişi yine başkanın ismini yanlış söyleyerek “Sayın Çolaktar, Yozgatlıların sizden bir TOKİ talebi var. Bununla ilgili bize müjdeli bir haber verir misiniz?” dedi. Usulca kaşığı masaya bırakan Çolakbayrakdar bu kez yerinden kalkmadan mikrofonu masaya istedi. Esprili bir dille “arkadaşlar arabaşının tadına bakacaktık. ‘yok, bakma’ diyorsunuz galiba başta övüp, arabaşını en iyi Yozgatlıların yaptığını söyleyince ‘yenmesine gerek yok ‘ dediler anladığım kadarıyla” diye isyan etti. Zor şartlar altında soğuk çorbasını içmeyi başaran Başkan, daha sonra masaları dolaşarak küçük çocuklarla ilgilendi. Yozgatlı vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdikten sonra salondan ayrıldı.

Davet boyunca sakinliğini koruyan ve alçakgönüllü davranan Sayın Çolakbayrakdar’ı takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum.

Tuba Köksal





Geçmiş olsun Hızıruşağı!



Bir ajansımızın Nevşehir muhabiri haber yokluğundan öyle bir deprem haberi yapmış ki evlere şenlik! Muhtemelen Kozaklı’nın Hızıruşağı köyünden olan genç meslektaşımız burada yaşanan 1.4’lük sarsıntıyı bile haberleştirmiş. Üstelik İran ve Irak’ta yaşanan 7.3’lük şiddetli depremle ilişkilendirerek… Ama kısacık haberde bile köyün ismini 3 kez geçirmeyi başarmış.





ASPARAGAS





Kendisine hala “çekil!” çağrısı gelmeyen Çömelek Belediye Başkanı istifa etti

Kendisine hala “istifa” çağrısı gelmeyen, dolayısıyla medya ve kamuoyunda adı bile geçmeyen Çömelek Belediye Başkanı Cemil Çökelek, bu tutumu protesto etmek için belediye başkanlığından istifa etti.

Madem öyle, işte böyle!

Çömelek Çeşmebaşı’nda bir basın toplantısı düzenleyerek bu önemli kararını Çömeleğin Sesi ve Çömelek Postası muhabirleri ile paylaşan Başkan Çökelek “Külliye tarafından hala aranmamamı ‘zül’ olarak addediyorum. Benim Kadir Topbaş ve Melih Gökçek’ten neyim eksik Allahaşkına! Madem öyle, işte böyle! Onlar istifa ettirmiyorlarsa ben inadına belediye başkanlığından istifa ediyorum. Ancak Belediye Meclisimiz istifamı kabul etmeyip yeniden aday gösterirse, tekrar seçilmem halinde görevden kaçmayacağımı da halkımıza müjdeliyorum.” dedi.





DİL YAREMİZ





Trabzom Hurması (!)

Talas’ta bir markette ‘Şok indirim’ başlığıyla dikkat çekmek için asılan fiyat etiketleri görenleri gülümsetiyor.

Talas Yenidoğan Mahallesinde bir markette asılan fiyat etiketleri “dil yaremiz” konusunda duyarlı olanları acı acı gülümsetiyor. Market yetkileri tarafından ürün indirimine dikkat çekmek için asılan kağıt amacına ulaşmış görülüyor. Ancak kağıtta fiyat indirimi değil telaffuzda yapılan yanlışlık daha çok dikkat çekiyor. Büyük puntolarla yazılmış yazılarda Trabzon’un ismi “Trabzom”, mandalinanın ismi ise “mandalına” olarak yer alıyor.

Ramazan KARAKUŞ



GÜNÜN ÇİZGİSİ





