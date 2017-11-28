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KÖŞE BAŞI

KÖŞE BAŞI

 İttifak tabana yayılıyor
 AK Parti-MHP yakınlaşması ve “2019’da ittifak” açıklamaları tabanda da makes bulmuş gözüküyor. Nitekim hafta sonu Bünyan’da yapılan AK Parti İlçe Kongresine MHP İlçe Başkanı Burhanettin Onur da katıldı. (En sağda)


 Kaç yıllık eşi “müstakbel” mi olur?
Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ile eşi Dr. İdil Küçükefe Şahin ilçede başarılı işlere imza atıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bazı okulları ziyaret eden başarılı karı-kocanın bu temasları Bünyan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sayfasında çam devrilerek verildi. Haberde Kaymakam Şahin’in eşi İdil hanım’dan muhtemelen “muhterem” diye bahsedilecekken “müstakbel “denmesi durumu bilenler arasında gülüşmelere yol açtı. Kısacık metinde yer alan diğer yazım hataları da gözden kaçmadı.

 

 DİL YAREMİZ
 Bari “Başbuğ”un adını doğru yazsaydınız!


ZURNA-VELESPİT
Bursa Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ilçesine “bisikletli ulaşım” sistemi kurmak  için Kayseri’ye gelerek KAYBİS projesini incelemiş.
Birileri Gemlik Belediye Başkanına “bisikletlerimiz çok ama yollarımız yetersiz. Bu yüzden bisiklete biniyor ama ulaşamıyoruz” hatırlatmasında bulunmuştur umarım.


GÜNÜN ÇİZGİSİ- TURGUT YILMAZ
 

 
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