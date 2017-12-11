Geçtiğimiz günlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Erkilet’e yapacağı yeni proje hakkında bir görüşme yaptık. Çolakbayrakdar söyleşi esnasında yaşadığı ilginç bir anısını şöyle anlattı;“Gittiğim bir şehirdeki toplantıda yanımdaki profesör ‘siz nerenin belediye başkanısınız?’ diye sordu. Ben de ‘Kayseri Kocasinan’ deyince “Peki orayı tanımak için bilebileceğim bir şey var mı? Yani sizin oranın nesi meşhur? ” deyince birden aklıma ‘Erkilet Güzeli’ şarkısı geliverdi. Mırıldanmaya başladım ve ‘İşte ben oranın belediye başkanıyım’ dedim. O da ‘Tamam şimdi oldu’ diyerek güldü.”-Saadet Partisi’nde en aktif teşkilatın Melikgazi olduğunu,-Kayseri Şeker fabrikasının bacasından çıkan beyaz dumanların zehir değil su buharı olduğunu yani hiçbir zararının bulunmadığını,-Engelli derneklerimizin yöneticilerinin sağlamlardan daha çok bölünmeye ve kavgaya müsait olduklarını ve her fırsatta birbirlerine salladıklarınıKocasinan Belediyesi’nin masa tenisi takımları yine zirvedeymiş. Çok iyi bir pinponcu olan “Bekir abi” farkı olmalı.“Kayseri’de 10 milyon yıllık fosil bulundu” haberimize bir okuyucu yorumu: “Yillilerdir.”Kayseri’de bazı konferans ve panellerde salonu doldurmak için okullardan öğrenci takviyesi isteniyor. Bu talebe Milli Eğitim İl Müdürümüz şu cevabı verebilmeli; “Biz dolgu malzemesi değiliz!”