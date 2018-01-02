“Beyaz giyme” türküsünün mafya uyarlaması
Malum "Kurtlar Vadisi" dizisinin de etkisiyle siyah takım elbise son zamanlarda gençler arasında çok moda. İtalyan mafyası başta olmak üzere tüm mafyalarla da özdeşleşen bu rengi, daha önce hiç giymemiş bir arkadaşımın yeni takım elbisesinde de görünce çok şaşırdım. Ağzımdan Bolu yöresinin sevilen türküsü "Beyaz giyme söz olur" türküsünden ilhamla, doğaçlama olarak şu mısralar dökülüverdi;
Beyaz giyme toz olur
Bu âlemde söz olur
Beraber gezmeyelim,
Cenazemiz tez olur
Siyah giyme tanırlar
Seni mafya sanırlar
Zaten bende talih yok,
Topuğumdan vururlar
Alçak pavyon damları
Sıva kıllı kolları
Yar nereden geleyim,
Çete kesmiş yolları.
CHP’NİN KARNESİ HEP KIRIK
CHP’nin iktidarda olduğu dönemler nedense hep “karne”lerle anılır. Ekmek karnesi, akaryakıt karnesi bunlardan en bilinenleridir. Bu yüzden de CHP’nin karnesi hep kırıklarla doludur. İşte size Ankara ve Kayseri’den iki karne örneği…
Bülent Ecevit dönemi
İsmet İnönü dönemi
DİL YAREMİZ
Ekleme yapmayın (!)
Trafik polisi arabasından sürücüleri uyarıyor: “Bekleme yapmayın”. Talas tramvayının vatmanı Cumhuriyet Meydanı’nda anons yapıyor: “Son duraktır. Lütfen araca biniş yapmayınız.”
İşte güzel Türkçemizin geldiği en son nokta; Kısaca “beklemeyiniz” ya da “binmeyiniz” demek varken sonuna bir de “yapmayın” ekleyip lafı uzatmanın ne gereği var? Lütfen Türkçemize gereksiz “ekleme yapmayın!”
GÜNÜN KARESİ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
Malum "Kurtlar Vadisi" dizisinin de etkisiyle siyah takım elbise son zamanlarda gençler arasında çok moda. İtalyan mafyası başta olmak üzere tüm mafyalarla da özdeşleşen bu rengi, daha önce hiç giymemiş bir arkadaşımın yeni takım elbisesinde de görünce çok şaşırdım. Ağzımdan Bolu yöresinin sevilen türküsü "Beyaz giyme söz olur" türküsünden ilhamla, doğaçlama olarak şu mısralar dökülüverdi;
Beyaz giyme toz olur
Bu âlemde söz olur
Beraber gezmeyelim,
Cenazemiz tez olur
Siyah giyme tanırlar
Seni mafya sanırlar
Zaten bende talih yok,
Topuğumdan vururlar
Alçak pavyon damları
Sıva kıllı kolları
Yar nereden geleyim,
Çete kesmiş yolları.
CHP’NİN KARNESİ HEP KIRIK
CHP’nin iktidarda olduğu dönemler nedense hep “karne”lerle anılır. Ekmek karnesi, akaryakıt karnesi bunlardan en bilinenleridir. Bu yüzden de CHP’nin karnesi hep kırıklarla doludur. İşte size Ankara ve Kayseri’den iki karne örneği…
Bülent Ecevit dönemi
İsmet İnönü dönemi
DİL YAREMİZ
Ekleme yapmayın (!)
Trafik polisi arabasından sürücüleri uyarıyor: “Bekleme yapmayın”. Talas tramvayının vatmanı Cumhuriyet Meydanı’nda anons yapıyor: “Son duraktır. Lütfen araca biniş yapmayınız.”
İşte güzel Türkçemizin geldiği en son nokta; Kısaca “beklemeyiniz” ya da “binmeyiniz” demek varken sonuna bir de “yapmayın” ekleyip lafı uzatmanın ne gereği var? Lütfen Türkçemize gereksiz “ekleme yapmayın!”
GÜNÜN KARESİ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ