“Beyaz giyme” türküsünün mafya uyarlaması



Malum "Kurtlar Vadisi" dizisinin de etkisiyle siyah takım elbise son zamanlarda gençler arasında çok moda. İtalyan mafyası başta olmak üzere tüm mafyalarla da özdeşleşen bu rengi, daha önce hiç giymemiş bir arkadaşımın yeni takım elbisesinde de görünce çok şaşırdım. Ağzımdan Bolu yöresinin sevilen türküsü "Beyaz giyme söz olur" türküsünden ilhamla, doğaçlama olarak şu mısralar dökülüverdi;







Beyaz giyme toz olur

Bu âlemde söz olur

Beraber gezmeyelim,

Cenazemiz tez olur



Siyah giyme tanırlar

Seni mafya sanırlar

Zaten bende talih yok,

Topuğumdan vururlar



Alçak pavyon damları

Sıva kıllı kolları

Yar nereden geleyim,

Çete kesmiş yolları.





CHP’NİN KARNESİ HEP KIRIK

CHP’nin iktidarda olduğu dönemler nedense hep “karne”lerle anılır. Ekmek karnesi, akaryakıt karnesi bunlardan en bilinenleridir. Bu yüzden de CHP’nin karnesi hep kırıklarla doludur. İşte size Ankara ve Kayseri’den iki karne örneği…

Bülent Ecevit dönemi



İsmet İnönü dönemi Malum "Kurtlar Vadisi" dizisinin de etkisiyle siyah takım elbise son zamanlarda gençler arasında çok moda. İtalyan mafyası başta olmak üzere tüm mafyalarla da özdeşleşen bu rengi, daha önce hiç giymemiş bir arkadaşımın yeni takım elbisesinde de görünce çok şaşırdım. Ağzımdan Bolu yöresinin sevilen türküsü "Beyaz giyme söz olur" türküsünden ilhamla, doğaçlama olarak şu mısralar dökülüverdi;Beyaz giyme toz olurBu âlemde söz olurBeraber gezmeyelim,Cenazemiz tez olurSiyah giyme tanırlarSeni mafya sanırlarZaten bende talih yok,Topuğumdan vururlarAlçak pavyon damlarıSıva kıllı kollarıYar nereden geleyim,Çete kesmiş yolları.CHP’nin iktidarda olduğu dönemler nedense hep “karne”lerle anılır. Ekmek karnesi, akaryakıt karnesi bunlardan en bilinenleridir. Bu yüzden de CHP’nin karnesi hep kırıklarla doludur. İşte size Ankara ve Kayseri’den iki karne örneği…



GÜNÜN KARESİ





Trafik polisi arabasından sürücüleri uyarıyor: “Bekleme yapmayın”. Talas tramvayının vatmanı Cumhuriyet Meydanı’nda anons yapıyor: “Son duraktır. Lütfen araca biniş yapmayınız.”İşte güzel Türkçemizin geldiği en son nokta; Kısaca “beklemeyiniz” ya da “binmeyiniz” demek varken sonuna bir de “yapmayın” ekleyip lafı uzatmanın ne gereği var? Lütfen Türkçemize gereksiz “ekleme yapmayın!”