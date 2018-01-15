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Mahmut Şahin’den bıçaklı eylem



Resmi kurumlardaki yolsuzluk, haksızlık ve adaletsizlikleri anlattığı köşe yazılarından sonra durumun değişmeyerek hala “eski hamam, eski tas” anlayışın sürdüğünü gören Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin bıçaklı eylem yaptı.



Başta Karayolları olmak üzere Pınarbaşı Müftülüğü, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Diş Hastanesi vb birçok kamu kurum ve kuruluşundaki sıkıntıları dile getiren Şahin, bir sonuç alamayınca ellerindeki bıçaklarla Kayseri Valiliği önüne geldi.



“Senelerdir birçok kurum hakkında bazı eleştirilerde bulunuyoruz. Nedense her kurum amiri yazdıklarımızın yanlış olduğunu söyledi. ‘Peki, tamam yanlışı düzeltin, varsa belgeyi alalım yazıyı düzeltelim. Hatta, yanlış yazmışsak özür bile dileyecek erdeme sahibiz’ dedik. Ama bugüne kadar kaç amir elinde belge ile geldi derseniz: BİR... Evet sadece biri çabaya düşüp çabasına saygı duymamızı sağladı.” diyen Şahin bu yüzden protesto eylemi yaptığını söyledi.



Başta Kayseri Valisi olmak üzere tüm Kaymakamları yazılan usulsüzlükleri takibe ve suçluları cezalandırmaya davet eden Şahin, gelen medya mensuplarına şunları söyledi;



“Haklarında yazdığım kurumlarda sonuç alınana kadar bu eylemi sürdüreceğim. Ellerimdeki bıçakların sebebi vurdumduymaz yöneticilerimize onurlu Japon devlet adamlarını hatırlatmak… Bizimkileri harakiri yapamıyorlarsa bari bıçakla bir-iki çizik atmaya davet ediyorum. Belki o yaraları gördükçe -varsa- vicdanları sızlar da bir daha usulsüzlük yapmaya cesaret edemezler.”





Dünyada ve ülkemizde yaşanan zulümleri, insanlık dramlarını anlatan sergi açmak için herhalde en son düşünülecek yer kapitalizmin tüketim tapınakları dev AVM’ler olmalı! İşte o yanlışlığa düşülünce “Burger King” gibi dev gıda tröstlerinin arasında böylesine ironik bir kare ortaya çıkar.