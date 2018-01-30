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KÖŞE BAŞI

KÖŞE BAŞI

Askerimizden selam var


Yazı İşleri Müdürümüz Bünyamin Gültekin vatani görevini yerine getirmek için 1 Kasım 2017’de gazetemizden ayrılmıştı. Acemi Birliği görevini Ankara’da gerçekleştiren Gültekin, Aralık ayında usta görevini yerine getirmek için Diyarbakır’a geçmişti. Bakan Özhaseki’nin Kayseri yerel basınını Diyarbakır’a davetiyle birlikte Bünyamin beyi ziyaret etme fırsatı bulduk. Kendisinin Kayseri’ye, meslekdaşlarına ve soranlara çok çok selamı var. Vatani görevini tamamlayıp bir an önce mesleğine dönmek için şafak sayıyor.
Tunahan Kaya


Hediye şanssızı şehir Kayseri
Melikgazi Belediyesi’nin genç ve dinamik Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri’nin yöresel hediye bakımından çok şanssız bir şehir olduğunu çeşitli ortamlarda dile getiriyor.
Bir sohbetimizde “Gittiğimiz başka şehirlerdeki programlarda Çorum heyeti leblebi, Mersin heyeti cezerye, Antep heyeti fıstık ikram ediyor. Bize ‘Kayseri nerede?’ diye laf atanlar olunca sesimizi çıkartamıyoruz. Zira en meşhur ürünümüz pastırma ve sucuk pahalı ürünler. Üstelik leblebi, fıstık gibi azar azar, avuç içi dağıtılacak bir gıda da değiller.” diye bana da yakınınca hemen şu öneride bulundum;
“Sağolsun Kocasinan Belediyemiz Erkilet’in kedibacağı’nı ülke çapında tanıtmaya çalışıyor. Programlara katılacağınızda Ahmet Çolakbayrakdar başkan size paketler hazırlatır. Siz de orada tek tek dağıtırsınız.”





GÜNÜN KARESİ (Mehtap Karakaya Yörük)



GÜNÜN KARİKATÜRÜ (TURGUT YILMAZ)

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