KUDÜS BEREKETİ

Gazetemizi takip edenler Kudüs konusunda ne kadar hassas olduğumuzu bilirler. Sık sık manşetlerimize çıkardığımız kutsal şehir Kudüs’e olan sevgimiz geçen hafta gelen iki ödülle taçlandı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği “Ödüllü Medya Yarışması”nda Kudüs’le ilgili bir gezi yazımız ve bir tasarımımız ödül aldı.

1. sayfa tasarımında grafik-tasarımcımız Fatma Ural “Kudüs bizimdir başlıklı haberimizin manşette yer aldığı nefis tasarımıyla, Araştırma-İnceleme dalında da bendeniz "Gökte Yaratılıp Yere İndirilen Şehir: Kudüs..." başlıklı gezi yazımla ödül kazandım. Toplamda aldığımız üç ödülden ikisinin Kudüs’le ilgili olması sevincimizi daha da artırdı. Gazetede bu güzel durumu “Kudüs bereketi” olarak yorumladık.



Ödüllerin takdim tarihi de anlamlı

Bu yarışmanın ödül töreninin 10 Mart’ta yapılacağını öğrenince şaşkınlık ve sevincimiz katlandı. Zira güzel bir tevafuk eseri o gün gazetemizin 23. kuruluş yıldönümüydü.

Bu vesile ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’a ve yarışmanın jüri üyelerine objektif değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum.





ZURNA

Yakmasalar yanacaklar!

Kocasinan Buğdaylı Mahallesi’nde 3 kişi uyuşturucuyu sobaya atarken yakalanmışlar. Ne yapsınlar, bu soğukta ısınıyorlardır garibanlar… Hoş zaten onlar yakmasa onları yakacaklar…





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