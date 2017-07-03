Kim bu ‘Özel Eczacı’?

Sarız Belediyesi artık güvenli

VATANDAŞ AHMET



AFİLİ HAT SIKINTISI

GÜNÜN ÇİZGİSİ TURGUT YILMAZ

GÜNÜN DUYURUSU

Erciyes Üniversitesi tarafından 15 Haziran’da yayınlanan ve son başvurusu 30 Haziran olan bir ilandaki ayrıntı dikkatimizi çekti. ERÜ Tıp Fakülteleri Hastanelerine çeşitli branşlarda alınacak toplamda 113 personelden biri de ‘Eczacı’. Alınacak 112 personel için KPSS şartı aranırken, ‘eczacı’ kadrosuna alınacak bir personelin KPSS’den muaf tutulması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.CHP’li Sarız Belediyesi, Google tarafından “güvenli” bulunmayan web sitesini yenilemiş. İyi de yapmış. FETÖ’cü çağrışımlar yapansloganının kaldırılması da isabetli olmuş. Sizin anlayacağınız Sarız Belediyesi artık güvenli.(ESKİ)(YENİ)Vatandaş Ahmet’in çektiklerini yazıya döksek 8 cilt ansiklopedi olur artık. Kimi arasa, kime ulaşmaya çalışsa derdini anlatacak bir liyakat ehli bulamayan, doğruları söyledikçe şimşekleri üzerine çeken, ama dürüstlüğünden ve cesaretinden de asla taviz vermeyen Vatandaş Ahmet, son günlerde afili hatlardan yana hayli dertli.Gelişen dünyanın vazgeçilmezi olan GSM hatlarının en çok akılda kalanları, genelde ardışık veya yakın rakamlardan oluşanlarıdır. Örneğin 38 38, 00 00 ya da 06 06 gibi bir anlamı olduğuna inandığımızı afili rakamlar ile başlayıp biten telefon numaralarının genellikle; zengin, bürokrat, siyasetçi ya da ünlü isimlere ait olduğuna inanırız.İşte maalesef Vatandaş Ahmet’in de böyle afili bir numarası var… Kimi arasa, kime ulaşmaya çalışsa; ya telefona cevap vermeye korkuyorlar ya da “Buyurun efendim emrinizdeyim” ses tonu ile konuşuyorlar. Afili hat sahibi Vatandaş Ahmet’in sıradan bir vatandaş olduğunu anlayanlar ise ses tonlarını hemen “Bu hat kimin, sen kimsin?” şeklinde değiştirme ihtiyacı duyuyorlar.Bir de çalıştığı kurumun başkanın dahili numarası da onun numarası ile aynı olunca müdürlerini aradığındaki ses tonları, cevap verişleri gerçekten duyulmaya değer oluyor.Acaba bu afili hat fobisi sadece Vatandaş Ahmet’in başına mı dert oldu? Orasını bilemeyiz ama Vatandaş Ahmet şimdi toplumumuzun bu kanayan yarasına parmak basıyor ve ekliyor;