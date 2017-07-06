

Asparagas köşesi





MANKENLER HAYIR İÇİN GİYİNDİLER





Mankenler hep hayır amaçlı soyunmazlar ya! Ülkemizin önde gelen mayo ve iç çamaşırı mankenleri de bu defa hayır için giyindiler. Ancak mankenlerin fakir çocuklar yararına podyuma çıktıkları “yürek hoplatmayan” bu defileleri magazin basının pek ilgisini çekmedi.

Defilede "hayır için giyinen" mayo ve iç çamaşırı mankenleri Deniz Fingirdek, Şeniz Cıbıldak, Yeliz Üryan, Selis Apaçık ve Melis Yokini büyük ilgi çektiler. Bu mankenleri podyumlarda ilk defa manto, pardesü ve kabanlı yani "giyinik" gören davetliler ise şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Fakir çocuklara kışlık giysi alınması amacıyla Çankaya Laik Hayatı Koruma Derneği tarafından düzenlenen "Yaz 2017" defilesinde mankenler üstlerine bir şeyler alarak ilk defa giyinik şekilde toplum karşısına çıktılar. Mankenlerin "yürek hoplatmayan" bu defilesinden sonra elde edilen gelirle, yüz fakir çocuk ayakkabı ve pantolon alınarak giydirilecek.

Ülkemizdeki gazete ve televizyonlarda sıkça rastlanan klişe haberlerden birisi de "hayır için soyundular" veya "protesto için soyundular" şeklindedir. Kah yurtdışından PETA'lı protestocuların vahşi hayvanların katledilerek postlarından kürk yapılmasını protesto için soyunmaları, kah FEMEN’istlerin siyasi soyunmaları, kah yabancı artistlerin bir takvim için "anadan üryan" kalmaları, kah yurdumuzdaki manken ve sanatçıların meme kanserine karşı Meme Vakfı'na destek amacıyla soyunmaları bolca "etli" görüntü eşliğinde "iştah açıcı" tarzda haberleştirilir. Bu haberlerin öznesi olan artist, manken, hostes, sporcu ve benzerlerinin temel özellikleri ise "dişi" olmalarıdır. Bu organizasyondan elde edilecek gelirin çeşitli hayır kurumlarına bağışlanacak olmasından dolayı da bu soyunma işlemi hep "hayır için soyundular" klişe cümlesiyle anlatılır.

İşte bu gidişatı tersine çevirmek isteyen bir grup "hayırsever", mankenleri giydirmeyi başardı. Ankara Hilton Oteli'nde gerçekleşen ve Çankaya Laik Hayatı Koruma Derneği tarafından düzenlenen "Yaz 2017" defilesi büyük ilgi gördü. Bin civarında davetlinin 500'er lira ödeyerek izlediği defilede "hayır için giyinen" mayo ve iç çamaşırı mankenleri Deniz Fingirdek, Şeniz Cıbıldak, Yeliz Üryan, Selis Apaçık ve Melis Yokini büyük ilgi çektiler. Bu mankenleri podyumlarda ilk defa manto, pardesü ve kabanlı yani "giyinik" gören davetliler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Ancak mankenlerin “yürek hoplatmayan” bu defileleri magazin basının ilgisini çekmedi.

Defileden sonra duygularını aldığımız mankenler "ayy, çok farklı duygular içindeyiz. Çünkü hep soyunduğumuzdan giyinmeye alışık değiliz. İlk defa giyinerek bir hayır işledik. Galiba mutluyuz ayol !" şeklinde konuştular.















Sakalsız Albayrak





Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nda Taner Yıldız ile birlikte bir sakal geleneği oluşmuş gibi. Önceki Bakan Taner Yıldız’ın neredeyse sakalsız fotoğrafını bulmak imkansızken, halefi Bakan Berat Albayrak’ın sakalsız fotoğrafını bulmuşken tarihe not düşelim istedik.









Bunlar hep ezberci eğitimden!

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye bünyesindeki KAYTUR A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Salih Özgöncü ile birlikte basının karşısına çıktı ve KAYTUR’un çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Genç yaşta Özel Kalem Müdürlüğü yapan, ardından daire başkanı olan ve son olarak belediye bünyesinde bu önemli kurumun başkanlığına getirilen 1987 doğumlu Salih Özgöncü’nün programdaki tanıtım konuşmasını yetersiz bulduğumuzu söyleyebiliriz. Başkanın slayta bağlı olarak yaptığı tanıtım bize ezberci eğitimde öğrencilerin kitaplarından başını kaldırmadan yaptıkları sunumu hatırlattı. Özgöncü’nün KAYTUR’u tanıtmadan önce kendini tanıtması da hoş karşılanmadı.









En çarpıcı program ismi



Vatan TV’de yayınlanan “Oturak Alemi” isimli program “yok artık!” dedirtti. Programın ismi “çok çarpıcı” bulundu.





TÜYOCUMUZ DİYOR Kİ!







Sarıoğlan sallanıyor



Sarıoğlan ilçemiz 4 Temmuz Salı günü 3.6 şiddetindeki deprem ile sallandı. Bu sallantının belediyenin basın danışmanlığını 3 yıldır yürüten değerli meslektaşımız Davut Güleç’in istifa açıklamasına denk gelmesi manidar bulundu. Birazcık balıketinde olan “Kar kaplanı” arkadaşımızın ayrılmasıyla yani ağırlığını ilçeden çekmesiyle Sarıoğlan’da dengelerin alt üst olduğu yorumları yapıldı.

Bu sarsıntıyı siyasete bağlayanlar ise, Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız´ın görevden alınmasından ardından yapılan seçimde Yusuf Akbulut’un başkan olmasıyla eski başkanın belediyedeki ekibine işi yavaşlatma emrini verdiğini söylüyorlar.

Sizin anlayacağınız Sarıoğlan dengeler oturuncaya kadar bir süre daha sallanmaya devam edecek.



GÜNÜN ÇİZGİSİ TURGUT YILMAZ