ASPARAGAS KÖŞESİ

Aydın Kalkan’ın 15 Temmuz hazırlığı

GÜNÜN KARELERİ

Fotoğraflar: Şaban Ok









KARANLIK ODA!



Melikgazi Belediyesi’nin önünde bulunan suni kümbetin yıkılmasına karar verildi. Çoğu kadın olan birçok insanın türbe zannıyla etrafında dört dönüp yıllardır dua ettiği kümbetin artık zarar vermeye başladığını söyleyen Melikgazi Belediyesi yetkilileri “yıktırıp kurtulacağız.” dediler.Bazı saf vatandaşların işi daha da ileriye götürerek artık kümbete çaput bağlamaya, yazılı mesajlarını iliştirmeye başladıklarını belirten yetkililer “buraya Melik Dede adını takmışlar. İçinin boş olduğuna bir türlü inandıramıyoruz. Özellikle Cuma günleri büyük izdiham yaşanıyor. Bu yüzden olayı kökten halledip belediye binamızın bir parçası olan suni kümbeti bir gece yarısı yıktıracağız.” şeklinde konuştular.Ancak yetkililerin yıkımdan sonra “manevi değerlere saygısızlık”la suçlanacaklarından endişe ettikleri de sızan bilgiler arasında…Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan’ın uzattığı sakalları dikkat çekti. 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin yıldönümüne denk gelen sakallar için ’15 Temmuz hazırlığı mı?’ esprilerinin yapılmasına neden oldu.

Kayseri Ticaret Odası’nın yeni hizmet binasının resmi açılışı Bakanlar Mehmet Özhaseki ve Bülent Tüfenkci’nin katılımı ile gerçekleşti. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mahmut Hiçyılmaz’ın başkanlığını yaptığı odanın açılışında üstelik Hiçyılmaz konuşurken elektrikler kesildi. Bu durum manidar görüldü. Hiçyılmaz, kesintiye rağmen konuşmasını sürdürdü.







FETÖ’yü anlamak için okunacak kitap



Bir sosyal bilimci çok uzun yıllardır düşmanı olduğu FETÖ terör örgütünü anlamak için kendisinden kitap isimleri tavsiye etmesini isteyenlere şu anlamlı cevabı veriyormuş;

“FETÖ’yü anlamak için başka bir kitaba gerek yok! Tevrat’ı okuyun yeter!”





TÜYOCUMUZ DİYOR Kİ!



İsmail Tamer’i rahatlatan cevap

Talas’ta bir hayırsever tarafından yaptırılan Abdülhamid Han Camii'nin açılışı dün öğle namazının ardından gerçekleştirildi. Camiye ilk gelenlerden olan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in içeri girerken protokolü kastederek “Kim var, kim yok?” diye sorduğu görevli “Şimdilik sadece Rektörümüz geldi” cevabını verdi. Geç kalma korkusuyla camiye hızlı ve telaşlı gelen Tamer bu cevap üzerine rahatlayarak ağır adımlarla içeri girdi.





GÜNÜN ÇİZGİSİ / TURGUT YILMAZ



