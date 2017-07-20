ASPARAGAS





Sen gökyüzünde bir güneşsin doğan, ben yolların çilekeşi bayan





Miras değil koca parası





Kulağıma takarım küpe, geçemez beni hiç bir züppe





Yolların ustasıyım, röflenin hastasıyım

Kayseri’nin en serin noktası

Köşemizin bugünkü konuğu İzmir Büyükşehir Belediyesi. İzmir metrosunun vagonlarında bulunan alarm cihazlarındaki vahim hatanın fark edilmeden/düzeltilmeden monte edilmesi “Dil Yaremiz”in dikkatinden kaçmadı. Demek ki belediyenin ilgili yöneticisi “Olsun. Ben bu alarmı alırım. Bozuk da olsa, yanlış da olsa alırım.” diye düşünmüş.Şimdi koltuk ve sandalyelerimize daha rahat oturalım ve gözlerimizi kapayarak yüzlerce kadın sürücümüzün kamyonlarla yollara düştüklerini düşünelim. Herhalde ilk el atacakları konu "kamyon yazıları" olurdu. İşte biz de hayal gücümüzü kullandık ve hanım sürücülerimizin ne tarz kamyon yazıları kullanabileceklerini tahmin etmeye çalıştık.Gönlünde yer yoksa bana güzelim, fark etmez şoför mahallinde de giderimLastik izi değil kıskançlık kriziRampaların ustasıyım, Kadir İnanır'ın hastasıyımSürüşüme yollar, bakışıma oğlanlar hastaBir kavanoz reçel, gülüm bunlar da geçerBir sana, bir de artık seyredemediğim dizilere hasretim.Neşet Ertaş'ın sazına, fordun da aragazına hastayımKarayollarında değil, senin kollarında öleyimŞoför kes hızını, ağlatma el oğlunuKazancımız nazik bilek zoru, Allahım sen bizi erkek trafik canavarlarından koru!Abla yorgun, sen geçÖmür biter, makyaj bitmezVirajların ustasıyım, makyajının hastasıyımBurnumdaki piercing, kolumdaki dövme kadar yakınsın bana HacettepelimNazlanma makamından gazlama makamına…Güzel ne güzel olmuşsun direksiyona geçeliSen şoförsün dediler, sevdiğim oğlanı vermedilerSen de mi Osman?O şimdi asker, kaptanınız teskere beklerAsker yolu gözlerim, sevdiğimi özlerimKüfür etme n'olur, çalış senin de olurMazda, bulunmalı her kızdaHatalıysam yüzyüze görüşmeyelim……………Sana gelmediğim gün, mazota gittiğim gündür koçumBir sana hastayım, diyete girdim yastayımRujum biter yollar bitmezEteğim pileli lastiğim PirelliNedir bu motordan çıkan derin ses, benim bu diyarlardaki tek pirensesRampaların ustasıyım Mehmetimin hastasıyım!Bir kadın hakkında "benden sonra toparlayamaz" diye düşünme! 3 kuaför, 8 alışveriş seni tarihe gömerBir makyaj yapmaya doyamadım bir de sanaArabam dört teker, nereye çeksem oraya gider, bu güzelliğe herkes biter, makyajım alayınıza yeter!Rujumla kamyonun rengi uymuyor ama neyseTek bujimi kendim aldım, tek başıma kendim taktımKamyonumu geçebilirsin ama ruhumu aslaHatalıysam aramızda kalsın! Öptüm şekerSollama bacını, alırım kocanıYüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, kasisli yollarda hiç sollamasınlarAynam var, mazotum var, İzmirliyim havam var...Hatalıysam sıkıysa kocamı ara.. (bekarsa babamı)DelikanlımTorpidonda aseton yoksa güzelim, mühim değil ben mazotla da silerimDikkatliyim bariyerde, çocuk da yaparım kariyer deSarı kızın nazı, fordun ara gazıErkeksen bas gaza, geçemezsen yuh sanaKaynanam da sollardıGaz, fren şanzıman, manikürsüz halim dumanSollama beni, yolarım seniMakyaj çantam yanımda, içindekileri dizerim; sakın beni geçmeyin hepinizi çizerimAraman için, trip mi atmam lazım...Miras değil zengin koca parası,Kocam sağolsun,Sana gelemediğim tek gün kuaföre gittiğim gündür.Rampaların ustasıyım indirimlerin hastasıyım,Sollama beni yolarım seni...Nazar etme ne olur evlen senin de olurRujum biter yollar bitmez...Bir makyaj yapmaya doyamadım, bir de sana ...Saçım permalı, gönlüm sevdalı; şoförsek de yâre güzel varmalı.Ne mutfağımın, ne de mazotun kokusundan vaz geçerim.Saçımın dip boyası geldi, yolun sonu gelmedi.Ne parfümden geçerim, ne mazot kokusundan; huzur arıyorum o kadar borcun arasından

Kayseri Kapalı Çarşısı’nın Cami-i Kebir tarafında bulunan tarihi Bedesten en sıcak günlerde bile serinliğiyle fark ettiriyor. Ben de zaman zaman dışarıda bunaldığımda kalın taşlardan yapılan Bedesten’e sığınıyor ve klima etkisi sağlayan serin havasında eski kilim ve halıları seyrederek dinleniyor, tazeleniyor, bu güzel mekanı yaptıran ecdadı da rahmetle anıyorum.

ZURNA



Hamam-Büs

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ulaşım yılı ilan ettiği 2017 için peşpeşe büyük yatırımlar yapıyormuş. İnşallah sıra, kaloriferleri kışın değil de yazın çalışan “Hamam-Büs” halk otobüslerinin değiştirilmesine de gelir!





GÜNÜN ÇİZGİSİ TURGUT YILMAZ





