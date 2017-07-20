BOZUK ALARM
Köşemizin bugünkü konuğu İzmir Büyükşehir Belediyesi. İzmir metrosunun vagonlarında bulunan alarm cihazlarındaki vahim hatanın fark edilmeden/düzeltilmeden monte edilmesi “Dil Yaremiz”in dikkatinden kaçmadı. Demek ki belediyenin ilgili yöneticisi “Olsun. Ben bu alarmı alırım. Bozuk da olsa, yanlış da olsa alırım.” diye düşünmüş.
ASPARAGAS
KADINLAR KAMYONCU OLSALARDI…
Şimdi koltuk ve sandalyelerimize daha rahat oturalım ve gözlerimizi kapayarak yüzlerce kadın sürücümüzün kamyonlarla yollara düştüklerini düşünelim. Herhalde ilk el atacakları konu "kamyon yazıları" olurdu. İşte biz de hayal gücümüzü kullandık ve hanım sürücülerimizin ne tarz kamyon yazıları kullanabileceklerini tahmin etmeye çalıştık.
Sen gökyüzünde bir güneşsin doğan, ben yolların çilekeşi bayan
Gönlünde yer yoksa bana güzelim, fark etmez şoför mahallinde de giderim
Lastik izi değil kıskançlık krizi
Rampaların ustasıyım, Kadir İnanır'ın hastasıyım
Sürüşüme yollar, bakışıma oğlanlar hasta
Bir kavanoz reçel, gülüm bunlar da geçer
Bir sana, bir de artık seyredemediğim dizilere hasretim.
Neşet Ertaş'ın sazına, fordun da aragazına hastayım
Karayollarında değil, senin kollarında öleyim
Şoför kes hızını, ağlatma el oğlunu
Kazancımız nazik bilek zoru, Allahım sen bizi erkek trafik canavarlarından koru!
Miras değil koca parası
Abla yorgun, sen geç
Ömür biter, makyaj bitmez
Virajların ustasıyım, makyajının hastasıyım
Burnumdaki piercing, kolumdaki dövme kadar yakınsın bana Hacettepelim
Nazlanma makamından gazlama makamına…
Güzel ne güzel olmuşsun direksiyona geçeli
Sen şoförsün dediler, sevdiğim oğlanı vermediler
Sen de mi Osman?
O şimdi asker, kaptanınız teskere bekler
Asker yolu gözlerim, sevdiğimi özlerim
Küfür etme n'olur, çalış senin de olur
Mazda, bulunmalı her kızda
Hatalıysam yüzyüze görüşmeyelim
……………
Bunlar da sosyal medyadan anonim;
Sana gelmediğim gün, mazota gittiğim gündür koçum
Bir sana hastayım, diyete girdim yastayım
Rujum biter yollar bitmez
Eteğim pileli lastiğim Pirelli
Nedir bu motordan çıkan derin ses, benim bu diyarlardaki tek pirenses
Rampaların ustasıyım Mehmetimin hastasıyım!
Bir kadın hakkında "benden sonra toparlayamaz" diye düşünme! 3 kuaför, 8 alışveriş seni tarihe gömer
Bir makyaj yapmaya doyamadım bir de sana
Arabam dört teker, nereye çeksem oraya gider, bu güzelliğe herkes biter, makyajım alayınıza yeter!
Rujumla kamyonun rengi uymuyor ama neyse
Tek bujimi kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Kamyonumu geçebilirsin ama ruhumu asla
Hatalıysam aramızda kalsın! Öptüm şeker
Sollama bacını, alırım kocanı
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, kasisli yollarda hiç sollamasınlar
Aynam var, mazotum var, İzmirliyim havam var...
Hatalıysam sıkıysa kocamı ara.. (bekarsa babamı)
Delikanlım
Kulağıma takarım küpe, geçemez beni hiç bir züppe
Torpidonda aseton yoksa güzelim, mühim değil ben mazotla da silerim
Dikkatliyim bariyerde, çocuk da yaparım kariyer de
Sarı kızın nazı, fordun ara gazı
Erkeksen bas gaza, geçemezsen yuh sana
Kaynanam da sollardı
Gaz, fren şanzıman, manikürsüz halim duman
Sollama beni, yolarım seni
Makyaj çantam yanımda, içindekileri dizerim; sakın beni geçmeyin hepinizi çizerim
Araman için, trip mi atmam lazım...
Miras değil zengin koca parası,
Kocam sağolsun,
Sana gelemediğim tek gün kuaföre gittiğim gündür.
Rampaların ustasıyım indirimlerin hastasıyım,
Sollama beni yolarım seni...
Yolların ustasıyım, röflenin hastasıyım
Nazar etme ne olur evlen senin de olur
Rujum biter yollar bitmez...
Bir makyaj yapmaya doyamadım, bir de sana ...
Saçım permalı, gönlüm sevdalı; şoförsek de yâre güzel varmalı.
Ne mutfağımın, ne de mazotun kokusundan vaz geçerim.
Saçımın dip boyası geldi, yolun sonu gelmedi.
Ne parfümden geçerim, ne mazot kokusundan; huzur arıyorum o kadar borcun arasından
Kayseri’nin en serin noktası
Kayseri Kapalı Çarşısı’nın Cami-i Kebir tarafında bulunan tarihi Bedesten en sıcak günlerde bile serinliğiyle fark ettiriyor. Ben de zaman zaman dışarıda bunaldığımda kalın taşlardan yapılan Bedesten’e sığınıyor ve klima etkisi sağlayan serin havasında eski kilim ve halıları seyrederek dinleniyor, tazeleniyor, bu güzel mekanı yaptıran ecdadı da rahmetle anıyorum.
ZURNA
Hamam-Büs
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ulaşım yılı ilan ettiği 2017 için peşpeşe büyük yatırımlar yapıyormuş. İnşallah sıra, kaloriferleri kışın değil de yazın çalışan “Hamam-Büs” halk otobüslerinin değiştirilmesine de gelir!