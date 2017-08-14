Ayrıntıdaki Kayserili!

Dondurmam Gaymak-2’nin çekimleri başladı

‘Has’ta bakış

ASPARAGAS HABER

Duyarlı vatandaş!

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

“Ne oldum dememeli ne olacağım demeli” sözünün şu anda en iyi örneği davası devam eden Boydaklar. Bir zamanlar özel uçakları ile Başbakan Yardımcıları, TBMM Başkanlarını ağırlayan Boydaklar şimdi mahkemelerde gözyaşları içerisinde masum olduklarını anlatmaya çalışıyorlar. Ancak nafile! Yaşanan süreçte ihanetleri ve neler yaptıkları ortada...“Dondurmam Gaymak, olur mu Gayseri’ye doymak!” filminin çekimlerine Kayseri’de başlandı.Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven film setini ziyaret ederek ikram edilen dondurmaların tadına baktılar.(Asparagas Servisi)Kayserispor’un Hande Yener’li sezon açılışına getirdiğimiz eleştiri Kayseri kamuoyunda büyük yankı buldu. Aldığımız birçok desteğin yanında bize tepki verenler de oldu. Çoğunluğunu taraftar gruplarının oluşturduğu tepkilere bazı meslektaşlarımız da dahil oldu. Sporun içerisinden gelen bir meslektaşımızın dikkat çektiği hususları ve cevabını saygıyla karşıladık. Ancak TRT vizyonu ile karşımıza çıkmasını beklediğimiz genç bir meslektaşımızın sığ eleştirileri, bizi en az işine mani olunması kadar üzdü.Taraftarlara müjde!ŞİMDİ DE HADİSE GELİYOR!Kayserispor yönetimi Hande Yener’den sonra taraftarlara bir kıyak daha geçerek ünlü sanatçı Hadise’yi getirecek. Kulüp Başkanı Erol Bedir, “Kayseri’yi sallayıp ‘Hadise’ çıkartmayı sürdüreceğiz.” dedi.Tanımış pop sanatçıları Murat Dalkılıç ve Hande Yener’i çıkarmasına rağmen Kadir Has Stadyumunu dolduramayan Kayserispor yönetimi, şimdi de ünlü sanatçı Hadise’yi getirme kararı aldı.Sezon açılış gecesinde 33 bin kişi kapasiteli stadyuma bedava konserlere rağmen ancak 20 bin civarında taraftarın geldiğini gören Kulüp Başkanı Erol Bedir yönetimi acilen toplayarak şu öneride bulundu:“Arkadaşlar! Hem stadımızı tamamen doldurmak hem de bizi eleştiren yobazları çatlatmak için daha önemli, daha dikkat çekici, daha güzel, daha alımlı bir kadın sanatçımızı ve dansçılarını getirmemiz lazım! Ben sizlere Hadise’yi öneriyorum. Zaten kendisi aslen Sivaslı; hemşehrimiz sayılır. Hem böylece Kayseri’deki Sivaslı hemşehrilerimizi de stada çekmiş oluruz. ““Kayseri’ye ay gibi doğdun!”Bedir’in bu önerisi alkışlarla karşılanıp oybirliğiyle kabul edildi. Söz alan yönetim kurulu üyelerinden Yaşar Yağdanlık ‘Bu teklif ne güzel teklif! O sanatçı ne güzel sanatçı! Kayseri’yi sallar, adı gibi ‘hadise’ çıkartır valla! Sağolasın Bedir başkanım. Zaten senin soyadın ‘dolunay’ anlamına geliyor. Gerçekten sen Erzurum’dan, İzmir’den gelip hastaneler kurarak, çok çeşitli hizmetler yaparak karanlık gecelerimizi bir ay gibi, mehtap gibi aydınlattın. Allah senden razı olsun. Tuttuğun altın olsun! Hoş zaten oluyor!” dedi.Bu sözler üzerine salonda duygusal bir hava esti. Gözyaşlarını tutamayan Bedir kalkıp Yağdanlık’a sarılarak duygularını “Bu şehirde beni bir Özhaseki bakanımız, bir de sen ve şu masadaki arkadaşlar anladı. Anlayışınız için hepinize teşekkür ederim.” şeklinde ifade etti.Toplantıda Hadise konserinin gelecek yaz ki yeni sezon açılışında gerçekleştirilmesi karara bağlandı.Muzaffer Şimşek isimli bir vatandaş dört gündür gelmeyen kargosundan ziyade MNG kargoda çalışanları merak etmiş. Ne diyelim! Allah herkese böyle müşteriler nasip etsin!-Asparagas haberlerimizin ortalığı karıştırarak “Ender Batukan ve Erol Bedir’den sonra sıra acaba kimde?” sorularına yol açtığını,-Hadise asparagasımıza gelen yorumlardan birinde “Gadasını aldığım bizim horanta Hadise’yi istemiyor, olmuşken Rihanna olsun diyorlar!” dendiğini,BİLİYOR MUYDUNUZ?GÜNÜN ÇİZGİSİ TURGUT YILMAZ