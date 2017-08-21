Kayseri AK Parti’de hareketli günler



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’de “köklü değişim” sinyalleri vermesinden sonra 25 il başkanın istifasının alındığı haberleri kulislere bomba gibi düştü. Bu illerin arasında Kayseri’nin de olduğu söylendi. Ancak İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden bu bilgileri yalanlayarak “görevimin başındayım” dedi.

Fakat o bu açıklamayı yaparken ismi geçen illerden dört il başkanı çoktan istifa etmişti bile… Dolayısıyla Özden için de “kaçınılmaz son yaklaşıyor!” diyenler var.

Ayrıca aldığımız başka kulis bilgilerinde ise aday olmayacağını açıklayan Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu’nun ardından İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’le Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç’ın “biz de istifa etsek mi?” diye istişare edip sonradan vazgeçtikleri ama kendileri dışındaki 6 başkandan istifalarını istedikleri belirtiliyor.







Bu arada İl Başkan Yardımcısı Cengiz Hakan Arslan’ın facebook’taki “atlı, Üsküdarlı, sırat köprülü” manidar paylaşımına, aday olmayacağını açıklayan Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu’nun da onu destekleyen sitem dolu yorumda bulunması dikkatleri çekti.







DİL YAREMİZ

‘Coçuk’lara özel fiyat



Bu kare, merkezi Ankara’da olan ünlü bir market zincirimizin Talas Yenidoğan Şubesi’nde çekildi. Çocuk kelimesini yanlış yazdıkları için de köşemizin radarına takıldılar.













Kurban Bayramı öncesi ilginç reklam



Halk TV’de rastladığım bir reklam oldukça ilgimi çekti. Meşhur Sürmene bıçaklarının ne kadar keskin olduğunun anlatıldığı reklamda bir berberin müşterisini bu bıçakla traş etmesi de gösteriliyor. Kurban Bayramı öncesi dikkat çeken bir reklam doğrusu!







TÜYOCUMUZ DİYOR Kİ!



Güpegündüz havai fişek atılırsa…

Hacılar’daki iki bakanlı kentsel dönüşüm temel atma töreninde güpegündüz havai fişek atılınca beklenen etkiyi oluşturmamış. Bizden söylemesi… Lütfen gündüz açılışlarında boşuna havai fişek patlatmayın! Hem israf, hem cılız etki!



Kayseri-Afyon sucuk rekabeti

Kayserili Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Kayseri’de biraraya gelir de konu sucuk rekabetine gelmez mi? Nitekim öyle de oldu. Hacılar’daki törende halka hitap eden Özhaseki Eroğlu’na laf atarak “sayın bakanımızla hep hangi sucuk daha iyi muhabbetine gireriz. Doğan Başkan sayın bakanımıza Hacılar’ın organik sucuğundan göndersin de hangi sucuk daha iyi ortaya çıksın” dedi. Bu espri Bakan Eroğlu’nu da güldürdü.









Sudan korksaydı!



Büyükşehir Belediyesi’nin Keykubat Kaski tesislerinde gerçekleştirdiği icraat toplantısında KASKİ’nin yatırımları medyaya anlatıldı. Ancak açık havada gerçekleştirilen sunum esnasında yağmur başlayınca KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan epey ıslandı. Ceket vermeye kalkanları kibarca reddeden Batukan sunumuna devam ederken gecenin esprisini İHA Bölge Temsilcisi Cem Atakan yaptı;

“Adam sudan korksaydı KASKİ’ye genel müdür olmazdı!”

Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de 2017 yılında yapılan yatırımların toplamının 268 milyon TL tuttuğunu kaydederek “Bu öyle kolay bir iş değil. Artık piyasaya taze para pompalayan kurumların başında Büyükşehir Belediyesi geliyor. Sadece KASKİ’nin bu sene piyasaya vereceği para 268 milyon TL’dir” dedi. Sizin anlayacağınız KASKİ suyun haricinde artık taze para da pompalıyor.











GÜNÜN ÇİZGİSİ TURGUT YILMAZ







