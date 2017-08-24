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Tuncay Sokağın işgalcisi







GÜNÜN ÇİZGİSİ TURGUT YILMAZ

ZURNA

Cumhuriyet'in kurban eki şaşırttıCumhuriyet Gazetesi dün bütün okurlarını ve okumayanlarını şaşırttı. Tarihinde ilk defa bir "Kurban Bayramı eki" veren gazete kapış kapış gitti. Seküler sol gazetenin verdiği bu “dini” ek tartışmalara yol açtı.Türk basınında dün adeta bir devrim yaşandı. "İlerici" kimliğiyle tanınan Cumhuriyet Gazetesi ilk defa bir "Kurban eki" verdi. Ancak, gazeteyi ellerine alan "yeni" okurlar, ekte çok farklı yorumlanmış dini konular ve kurban kesmeye yönelik "aykırı" bölümlerle karşılaşınca çok şaşırdılar. "Tüm kurumlardaki irticai değişimden sonra bizim gazete de mi 'irticacı' oluyor? Tehlikenin farkında olanlar nerede?" diye çok korkan klasik "aydınlanmacı" okurlar ise ilaveyi görünce rahatladılar ve "çok çağdaş olmuş" yorumunu yaptılar.Cumhuriyet'in söz konusu “tarihi” ilavesinde yer alan ve insanlarımızı yine ikiye bölen ilginç konular şunlar:- Laik Kurban Bayramı sofrası nasıl hazırlanır? Kurban etiyle hazırlanmış sofrada içki içilmesinin sakıncası var mı?- Çağdaş ve laik bir insanın kurban kesilirken tekbir getirmesi modernliğine zarar verir mi ? Onuncu Yıl Marşı'yla kurban kesilebilir mi?- Çağdaş Hoca Zekeriya Beyaz'dan önemli bir fetva: "Tavuk, kaz hatta hindiden de kurban olabilir"-Devekuşu kesiminde de tıpkı deve gibi 7 hisse mi ayrılır?-Çarşaflı bir bayanın kestiği kurban caiz olur mu?- Kurban kesmek laikliğe aykırı mı? Hem kurban kesilip hem laik kalınabilir mi?- Bu bayrama niçin Kurban değil "Kavurma Şöleni" veya "Et Bayramı" denmeli?- Meyhaneci Yorgo'dan "Kurban Eti Yemekleri ve Mezeleri" köşesi.- Kurbanın derisi THK'dan başka bir yere bağışlanabilir mi? "Deri, şeriatçıların eline geçmesin" korkusu varsa, post yapılıp evin şark köşesine konulabilir mi? Postun üzerine oturulursa "dergah, tarikat ve şeyh" çağrışımları yapar mı?- Kamusal alanda kurban kesmek veya kurban eti dağıtmak laik inancı zedeler mi?Talas Yenidoğan Mahallesi Tuncay Sokak’ta gelişigüzel park edilen bu araba sokak sakinlerini isyan ettiriyor. Park yerleri müsait olmasına rağmen keyfi davranarak daima ters şeride ve yolun ortasına park eden 38 JG 953 plakalı bu aracın “işgalci” sürücüsü hakkında gerekli işlemin yapılıp yapılmayacağı merak konusu.Paşa paşa“Paşa” lakaplı, çifte tabancalı uyuşturucu baronu yakalanmış. Şimdi hapiste “paşa paşa” cezasını çeksin bakalım!