En son “ölüm” gelir, yine de “erken” denir







Kurban Bayramında memleketim Silifke Taşucu’nun mezarlığında çektiğim bu fotoğraf bana Mevlana İdris’in mısralarını hatırlattı. Mezartaşında genç vefat eden birisinin ağzıyla “çok erken geldim buraya…” yazılmıştı. Oysa İdris’e göre "en son ölüm gelir, yine de erken denilirdi."

Son zamanlarda "zamansız ölüm, erken ölüm" gibi boyumuzu aşan laflar etmek moda oldu. Oysa inancımıza göre her ölüm tam da zamanında ve en son gelir. Genç yaşta ölenlere Yunus gibi "bu dünyada bir nesneye/yanar içim, göynür özüm/yiğit iken ölenlere/göğ ekini biçmiş gibi" diye mısralar düzüp/üzülüp ağlarız ama bunu bir isyan vesilesi yapmayız/yapamayız. "Kahrın da hoş/lütfun da hoş" der ve Rabbimizden geleni tevekkülle karşılarız.

Ahiret yurdu olan asli vatanımıza yani "oraya çok erken gidilmediğini" zira ölümün en son geldiğini Mevlana İdris bakın ne de güzel anlatmış;



sis oldu şarkılar

bu kağıttan gemiyi bırakıyorum

bu kağıttan denize

bakıyorum bakıyorum da bitmiyor

ne çok çizik atmışız yüreğimize

dünya ne ki dünya ne ki

beyaz olan her şey biraz mavi

istesen de istemesen de

bakarsın bir el tutmuş elini

bilemez kimse

Allah dilediği gibi serper çiçeklerini

ve çakar çivilerini dilediği gibi

bir can olup öylece kaldığımız an

bir müzik olup sustuğumuz sesinle söyle bana

bir çocuğun elleri bırakılır mı hiç bırakılır mı

sana bakıyorum

çevirme yüzünü ben yabancı değilim

seninle bakıyorum bu büyük boşluğa

sana bakıyorum şarkılara bakıyorum

sis oldu şarkılar elini arıyorum

kalbim dünyanın ilk aşığının kalbi gibi

ve ruhum paramparça

sis oldu şarkılar elini arıyorum

bilemez kimse beyaz olan her şey

bazen bir cümleyi bitiremiyorum

en son ölüm gelir

yine de erken deriz

derinlikler için bir yol vardı

bilmiyorum her şey bitti mi

bu kağıttan gemiyi bırakıyorum

bu kağıttan denize

sevgilim sevgilim

böyle yalnız mı gidecektin

cennetteki evimize

(Mevlana İdris Zengin)



