Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kösehacılı köyü geleneksel şenlikte buluştu

Bünyan İlçesine bağlı Kösehacılı Mahallesinde Bayramın 3’üncü günü 7. Geleneksel Pilav ve Bayramlaşma Şenliği düzenlendi.

Kösehacılı köyü geleneksel şenlikte buluştu

Muhtar Osman Ural başkanlığında, Hamit Turan, İrfan Ural, Ali Ural, Hasan Temir, Ali Palut, Hakkı Doğan ve Remzi Ural’dan oluşan ekibin düzenlediği organizasyonda Bahattin Ural Kur’an tilavetinde bulundu.





Kösehacılılıların büyük ilgi gösterdiği programa yaklaşık 500 kişi katıldı.
Bayramın 3’üncü günü düzenlenen etkinlikte Kösehacılılılar bayramlaşarak hasret giderdi. Etkinliğe katılanlara pilav, tatlı ve ayran ikram edildi.
Haber: Fatma URAL

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
PilavşenlikGelenekselKösehacılı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.