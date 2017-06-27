Kösehacılı köyü geleneksel şenlikte buluştu

Muhtar Osman Ural başkanlığında, Hamit Turan, İrfan Ural, Ali Ural, Hasan Temir, Ali Palut, Hakkı Doğan ve Remzi Ural’dan oluşan ekibin düzenlediği organizasyonda Bahattin Ural Kur’an tilavetinde bulundu.
Kösehacılılıların büyük ilgi gösterdiği programa yaklaşık 500 kişi katıldı.
Bayramın 3’üncü günü düzenlenen etkinlikte Kösehacılılılar bayramlaşarak hasret giderdi. Etkinliğe katılanlara pilav, tatlı ve ayran ikram edildi.
Haber: Fatma URAL
Muhtar Osman Ural başkanlığında, Hamit Turan, İrfan Ural, Ali Ural, Hasan Temir, Ali Palut, Hakkı Doğan ve Remzi Ural’dan oluşan ekibin düzenlediği organizasyonda Bahattin Ural Kur’an tilavetinde bulundu.