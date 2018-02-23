KPSS'siz memur alacak kurumlar tam liste-2018

2018 memur alımı için beklenen müjde 23 Şubat Cuma günü geldi. Farklı devlet kurumları 2018 Şubat Mart ayı içinde tam 10 bin 500 yeni personel alacak. Memur alımlarında KPSS şartı aranmayacak. Peki kimler KPSS'siz memur olacak, hangi kurumlar sınavsız memur alımı yapacak, KPSS'siz memur atamaları ne zaman ve hangi kurumlara yapılacak? İşte 2018 yılı sınavsız memur alacak kurumlar tam listesi.

MEMUR BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER OLACAK: Memur olmak isteyen adaylarda genel olarak aranan nitelikler;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilgili bulunmamak,- Sağlık açısından görevini yapmasına engel olacak hiçbir sağlık probleminin olmaması (engelli alımları hariç),- 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. Maddesindeki şartları taşımaları,- KPSS, YDS, Eğitim, Yaş gibi nitelikler özel olarak aranmaktadır. Memurları alacak bazı kurumlar KPSS'den yeterli taban puanını isterken, bazı kurumlar KPSS'ye girme zorunluluğu koymuyorlar.

Her kurum ayrı olarak memur alımları yapacağı için girmek istediğiniz kurumun başvuru tarihini araştırmanız gerekiyor. Başvurular, e-posta ve posta yoluyla yapılacak. Her kurum, bu başvuru ile birlikte ayrıca özel belgeler isteyebilir. Bu yüzden başvuruyu yapmadan önce istenilen belgeleri tamamladığınızdan emin olmalısınız.

EĞİTİM SEVİYESİ ŞARTLARI NELER: Kamuya başvuru yapabilmek için belirli şartlar arasında eğitim şartı yer almaktadır. Buna göre başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Fakat lisans ve ön lisans mezunları da belirtilen kadrolara başvuru yapabilirler. Alım kadrosuna göre Lisans mezunu olan adaylardan 4 yıllık eğitim veren ilgili fakültelerden mezun olmuş olmaları şarttır. Lise mezunu alımlarda ise kadrosuna göre meslek liselerinden veya düz liselerden mezun olmuş olmaları yeterlidir.

HANGİ KURUM KAÇ KİŞİ ALACAK: Göç İdaresi Başkanlığı-34- Gençlik ve Spor Bakanlığı-30- Milli Savunma Bakanlığı-9 bin 753 - TÜBİTAK-15TİM-3 Ankara DOB-1 Adli Tıp Kurumu-72 ÇSGB-9 KOSGEB-2 Merkez bankası-30 Milli Eğitim Bakanlığı-16 Erciyes Üniversitesi-1 Süleyman Demirel Üniversitesi-120 TEİAŞ-10 ÖSYM-3 TÜSEB-21 TÜSAŞ-20 TÜVASAŞ-1 Sivas Valiliği-60 MKEK-6 Bursa Yıldırım Kaymakamlığı-15 Tekkeköy Belediyesi-1 TÜLOMSAŞ-2 MASAK-250 Ankara DOB-2 (internethaber.com)