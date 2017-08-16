Kredi kartı ile alışveriş yapanların dikkatine

DDK daha önceden 17 Ağustos olarak açıkladığı kredi kartıyla online alışveriş süresini 31 Aralık'a kadar uzattı. 2018'den itibaren onay verilmediği takdirde kredi kartları online alışverişte kullanılamayacak.
YILDA 68 MİLYAR LİRA
Kredi kartıyla yapılacak online alışverişte kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi uzatıldı. Daha önceden 17 Ağustos'ta başlayacağı açıklanan uygulama, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben'den bir açıklama geldi. Akben, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı getirdiklerini ve bankalardan 17 Ağustos'a kadar bunun tamamlanmasını istediklerini hatırlatarak, "e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen taleplerini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık" dedi.
Açıklamaya göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde artık müşteri onayı gerekecek. Kart sahipleri bankalarına bildirimde bulunmadığı takdirde online alışveriş yapamayacak.
BDDK tarafından alınan kararla bundan böyle, kredi kartları müşteriye online alışveriş özelliği kapalı olarak gönderecek.
Müşteri kredi kartını aldıktan sonra, banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek online alışveriş yapabilecek.
- Mevcut kartlar için ise son gün 31 Aralık 2017. Bu tarihe kadar kart sahiplerinin online alışveriş için bankalarına onay vermesi gerekiyor.
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TÜM İŞLEMLERE KAPATILACAK
Onay verilmediği takdirde tüm bireysel banka kartı ve kredi kartları, yurtiçi ve yurtdışı sitelerden yapılan tüm elektronik ticaret işlemlerine kapatılacak.
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Online alışveriş onayı için 3 yöntem bulunuyor. Kullanıcılar bankanın mobil uygulama veya internet sitesinin ayarlar kısmından, telefonla (Arama ya da SMS) ve şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek.
Otomatik ödeme talimatları ise kapsam dışı bırakıldı. Yani bankanıza onay vermeseniz dahi daha önceden verilmiş otomatik ödeme talimatları yeni uygulamadan etkilenmeyecek.
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OTOMATİK ÖDEME KAPSAM DIŞI
Türkiye'de son verilere göre yaklaşık 176 milyon banka kartı ile kredi kartı bulunuyor. 2016 yılında internet üzerinden yapılan alış verişlerin tutarı 68,5 milyar liraya ulaştı. (ntv.cm.tr)