KRİTİK GÖRÜŞME BİTTİ

SP-CHP görüşmesinin ardından açıklama yapan Karamollaoğlu, "Abdullah Gül'ün ortak adaylığı söz konusu mu?" sorusuna "Sizin o sorularınız bu hafta sonuna doğru cevap bulacaktır." diye yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ağırladı. Görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı. Gazetecilerin "Abdullah Gül'ün ortak adaylığı söz konusu mu?" sorusuna Karamollaoğlu, "Sizin o sorularınız bu hafta sonuna doğru cevap bulacaktır." diye yanıt verdi.

KARAMOLLAOĞLU: GÜZEL GÖRÜŞME OLDU

Karamollaoğlu, "Güzel bir görüşme yaptık. Bu görüşmelerimiz hafta içinde bir takım sonuçları olacak. Ceketinizi bile evden alıp çıkarken bile 15-20 dakikada yapmak var. 2-3 dakikada çıkmak var. İktidar kurumları zorluyor. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarını tebrik ettim. Potansiyeli olan bir İYİ Parti seçime girememe riski ile karşı karşıya kalacaktı. Oy verecek olan vatandaş, oy verme hakkını kullanacak başka bir şey yapmayacak ki. Güç birliği, dirsek temasına ihtiyaç gördük."dedi.

KILIÇDAROĞLU: VERİMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK

Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla verimli toplantı gerçekleştirdik. 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız. Siyasi bir iktidarın özel bir çaba harcaması bizim i,çimize sindirebileceğimiz bir şey değil. Önümüzdeki seçimler bir iki parti sorunu değil, Türkiye sorunudur. Saadet Partisi'nin attığı adımlar son derece değerli adımlardır." dedi.

ABDULLAH GÜL SORUSU

Abdullah Gül'ün ortak adaylığı söz konusu mu sorusuna Karamollaoğlu, "Sizin o sorularınız bu haftasonuna doğru cevap bulacaktır." diye yanıt verdi. (Haberler.com)