KTO Başkan Adayından KTO Meclis Başkanına Eleştiri

Nuh Mehmet Delikan, “İlgili yönetmeliğin 5. Maddesinde ‘Yıllık aidat miktarı, 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 10’undan az, yarısından fazla olamaz’ hükmü yazılıdır. Brüt asgari ücret bu gün itibariyle 980 liradır. Yüzde 10’u yaklaşık 100 lira yapar. Aidatlarda 5 kademe olacak. Böylelikle aidat 100 lira ile 140 lira arasında olacak. Bu meclis başkanının onayladığı 2013 yılı aidatları ise 100 lira ile 300 lira arasında. Görüldüğü gibi yüzde 50 daha düşük aidat alacağız. Meclis başkanının bilmediği bir konuyu daha gündeme getirmek istiyorum. Ölen, ticareti terk eden, yangın sebebiyle borcunu ödeyemeyenlerin aidatlarını ve gecikme zamlarını da affedeceğiz. Sen üyelerinin yarısının aidatlarını toplayamıyorsun. Diğer yarısına da, yani kümesteki kazlara da aidat alarak eziyet ediyorsun. Bir de az aidat alana iftira atıyorsun. Böyle de cevabını alırsın. Ayrıca; ölen, ticareti terk eden, yangın sebebiyle borcunu ödeyemeyenlerin aidatlarını ve gecikme zamlarını da affedeceğiz. Bu da böyle biline.

Meclis başkanı tarafından eleştiriye maruz kaldığımız bir diğer konu da kefalet kooperatifi kurmak isteyişimizle ilgili. Esnaf kefalet kooperatifleri 1970 yılında kurulmuş. Bu güne kadar da epeyce yol almışlar. Bizim kefalet kooperatifi kurmamıza hukuki hiçbir engel yok. Yapı kooperatifi gibi kefalet kooperatifi kurulabilir. Gecikmeli de olsa, biz de tüccar için kefalet kooperatifi kuracağız. Bunda kötülük ne? Meclis başkanı niye karınsızlık eder? Neden esnafın yaptığını tacirden esirger, anlamak mümkün değil. Ama, şu konuyu anlıyoruz, meclis başkanı odayı da, üyelerini de hiçbir zaman anlamamış” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adayı Nuh Mehmet Delikan, üyelerin odayı 15 yıldır anlayamayanları değil de, uygulanabilir projeleri olan adayı desteklemelerini istedi.