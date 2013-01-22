KTO Başkan Adaylığını Açıkladı

Özel bir otelde KTO’nun başkanlık seçiminde aday olacağını açıklayan Mahmut Hiçyılmaz, “Demokrasi, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Eleştirilen bazı yönleri olmasına rağmen, uygulandığı yerler, sorunları en az olan yerlerdir. Gelişmiş demokrasilerin en önemli unsurlarından biri de sivil toplum kuruluşlarıdır” diye konuştu.

Hiçyılmaz, “Bu seçim sürecinin Kayseri’ye ve odamıza layık bir olgunlukta geçmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Kayseri’ye yakışır, üyelerimize layık, Kayseri’yi içeride ve dışarıda en iyi bir şekilde temsil edebilecek, Kayseri ticaretini daha da üst seviyelere çıkaracak bir meclis yapısı oluşturmaya gayret göstereceğiz” ifadelerinde bulundu.

KTO’nun ‘oyun kurucu’ rolü üstlenmesi gerektiğini söyleyen Hiçyılmaz, “Türkiye’nin çeşitli mesleki platformlarında en üst düzeyde temsil edilmeli ve karar mekanizmalarında etkin görevler almalıdır. Dünyada azmiyle ve çalışkanlığıyla tanınan tüccar ve işadamlarımızın yurtdışı faaliyetlerine destek olmalı, 2023 vizyonuna uygun politikalar geliştirilmelidir” şeklinde konuştu.

Kararlı ve azimli bir şekilde yola çıktıklarını dile getiren Hiçyılmaz, “Bizimle beraber olmak isteyen herkese kapımız ve gönlümüz açıktır. ‘Küçük olsun bizim olsun’ demiyoruz, ‘büyük olsun Kayseri’nin olsun’ diyoruz” açıklamasında bulundu.

Açıklamasının ardından bir basın mensubunun ‘2023 vizyonu AK Parti’nin sözüdür, bu sözü sizin söylemeniz ne ifade ediyor?’ şeklindeki sorusunu cevaplayan Hiçyılmaz, “2023 vizyonu AK Parti söyledi diye diğer insanların kabullenemeyeceği bir şey değil. Kaldı ki siyasi açıdan söylediğimiz zaman, bunu Milliyetçi Hareket Partisi de söylemişti. Milliyetçi Hareket Partisi de söylemiş olsa, AK Parti de söylemiş olsa hangi parti söylemiş olursa olsun güzel olan her şeye sahiplenmek gerektiği kanaatiyle, biz bu 2023 vizyonunun gerçekleşmesi noktasında her türlü gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.